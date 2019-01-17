تبدیل بازار کهنه قم به مرکز تولید صنایع دستی/ احداث موزه عاشورا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن طالبیان در سفر به شهر قم، به همراه محسن بهشتی معاون عمرانی استانداری قم، حمید یزدانی مدیرکل میراث فرهنگی استان قم، شاهین ایل بیگی معاون میراث فرهنگی قم، علیرضا خاکی مدیرعامل سازمان بهسازی، نوسازی و زیباسازی اطراف حرم حضرت معصومه(س) پیاده از بافت تاریخی قم و آثار و اماکن تاریخی آن بازدید کردند.

در این بازدید که از حرم مطهر حضرت معصومه(س) آغاز شد، طالبیان و هیئت همراه با عبور از گذر تاریخی خان وارد محله آسید حسن شدند و از خانه‌های تاریخی آیت الله العظمی بروجردی، آیت الله العظمی حائری یزدی، و خانه تاریخی شاکری بازدید کردند.

در ادامه معاون میراث فرهنگی کشور از راسته بازار نو و تیمچه بزرگ آن بازدید و اظهار کرد: تیمچه بزرگ قم شاهکار بی‌نظیر معماری دوره قاجار است که توسط استاد حسن قمی از مفاخر معماری ایران طراحی و اجرا شده است.

طالبیان در بازدید از راسته بازار کهنه قم گفت: این بازار ظرفیت بسیار خوبی دارد که تا کنون به صورت صحیح از آن استفاده نشده است و با مرمت و ساماندهی می‌تواند به عنوان مرکز بزرگ تولید صنایع دستی مطرح شود.

گنبد و مناره شاه حمزه در کشور بی‌نظیر است

وی در ادامه پیاده‌روی در بافت تاریخی قم از مسجد و مناره میدان کهنه، سر درب مدرسه غیاثیه و امامزاده شاه حمزه(ع) را مورد بازدید قرار داد و بیان کرد: گنبد و مناره شاه حمزه بسیار زیبا و خاص طراحی شده است و می‌توان گفت در تمام کشور بی‌نظیر است و مشابه آن در هیچ‌یک از گنبدهای معمول معماری ایرانی اسلامی دیده نشده ملاحظه نمی‌شود.

معاون میراث فرهنگی کشور با عبور از محله «لب چال» و مشاهده آب انبار تاریخی آن گفت: آب انبارها در گذشته نه چندان دور یکی از عناصر مهم شکل‌گیری گذرها و محلات در مناطق گرم و خشک بوده‌اند که نه تنها در حوزه معماری و سازه، بلکه از لحاظ اجتماعی و برقراری تعاملات بین ساکنین یک محل نقش مهم و پُر رنگی داشته‌اند که با برنامه‌ریزی و تعامل با اداره کل اوقاف و امور خیریه می‌توان آب انبارهای تاریخی دوباره احیا شوند.

تبدیل خانه توکلی به موزه عاشورا تبدیل شود

طالبیان همچنین از خانه تاریخی توکلی در محله قدیمی چهل اختران بازدید کرد و افزود: با توجه به بافت فرهنگی و مذهبی قم و با هدف توجه به فرهنگ غنی اسلام و تشیع و تلاش برای حفظ شعار عاشورا و قیام امام حسین(ع) خانه توکلی ظرفیب مناسبی دارد تا به موزه عاشورا تبدیل شود.

سرانجام معاون میراث فرهنگی کشور از تپه باستانی قلی درویش که بیانگر تاریخ هفت هزار ساله قم است بازدید و در جریان مراحل مختلف کاوش و آثار کشف شده در این منطقه قرار گرفت.