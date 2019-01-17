عباس دمیرچی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تاریخ ثبت‌نام اعزام‌های اسفندماه به عتبات مشخص‌شده است، گفت: این مهم از شنبه بیست و نهم دی‌ماه آغاز می‌شود.

وی بابیان اینکه متقاضیان برای ثبت‌نام می‌توانند به دفاتر مجاز استان مراجعه کنند، گفت: اعزام‌های زائران عتبات در اسفندماه به دو صورت هوایی و زمینی پیش‌بینی‌شده است.

رئیس سازمان حج و زیارت استان البرز تأکید کرد: روز شنبه ظرفیت‌ کاروان‌ها برای ثبت‌نام و اعزام زائران به عتبات در اسفندماه باز می‌شود.

دمیرچی همچنین گفت: پیش ثبت‌نام‌های عتبات نوروزی نیز در دهه اول بهمن‌ماه آغاز خواهد شد.