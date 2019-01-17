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۲۷ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۳۹

رئیس سازمان حج و زیارت استان البرز:

ثبت‌نام اعزام‌های اسفندماه عتبات آغاز شد/مراجعه به دفاتر مجاز

ثبت‌نام اعزام‌های اسفندماه عتبات آغاز شد/مراجعه به دفاتر مجاز

کرج - رئیس سازمان حج و زیارت استان البرز از آغاز ثبت‌نام اسفندماه اعزام به عتبات عالیات خبر داد.

عباس دمیرچی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تاریخ ثبت‌نام اعزام‌های اسفندماه به عتبات مشخص‌شده است، گفت: این مهم از شنبه بیست و نهم دی‌ماه آغاز می‌شود.

وی بابیان اینکه متقاضیان برای ثبت‌نام می‌توانند به دفاتر مجاز استان مراجعه کنند، گفت: اعزام‌های زائران عتبات در اسفندماه به دو صورت هوایی و زمینی پیش‌بینی‌شده است.

رئیس سازمان حج و زیارت استان البرز تأکید کرد: روز شنبه ظرفیت‌ کاروان‌ها برای ثبت‌نام و اعزام زائران به عتبات در اسفندماه باز می‌شود.

دمیرچی همچنین گفت: پیش ثبت‌نام‌های عتبات نوروزی نیز در دهه اول بهمن‌ماه آغاز خواهد شد.

کد مطلب 4515577

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