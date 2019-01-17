به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ممیزی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران، در محل استانداری زنجان، افزود: برابر قانون تمام عمدهفروشان و افرادی که انبارهایی که بهصورت عمده کالاها را نگهداری میکنند باید طی پروسهای که در سامانه صنعت و معدن موجود است، کالاها را بهصورت ماهیانه اعلام و ثبت کنند.
وی اظهار کرد: باید کل داراییهایی که در انبارها نگهداری میشود را در سامانه ثبت کنند و در صورت عدم ثبت در سامانه این کار تخلف است و احتکار محسوب میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: از ابتدای سال تاکنون ۴۲ مورد پرونده احتکار در استان زنجان تشکیلشده و شهرستانهای ابهر و خرمدره بیشترین پرونده احتکار را دارد.
وی ابراز کرد: بازرسیهای سرزده از انبارهای نگهداری کالا در استان تداوم دارد و با محتکرین به جد برخورد میشود و اموال احتکار شده، با نرخ دولتی به مرم عرضه میشود.
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