به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ممیزی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران، در محل استانداری زنجان، افزود: برابر قانون تمام عمده‌فروشان و افرادی که انبارهایی که به‌صورت عمده کالاها را نگهداری می‌کنند باید طی پروسه‌ای که در سامانه صنعت و معدن موجود است، کالاها را به‌صورت ماهیانه اعلام و ثبت کنند.

وی اظهار کرد: باید کل دارایی‌هایی که در انبارها نگهداری می‌شود را در سامانه ثبت کنند و در صورت عدم ثبت در سامانه این کار تخلف است و احتکار محسوب می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: از ابتدای سال تاکنون ۴۲ مورد پرونده احتکار در استان زنجان تشکیل‌شده و شهرستان‌های ابهر و خرمدره بیشترین پرونده احتکار را دارد.

وی ابراز کرد: بازرسی‌های سرزده از انبارهای نگهداری کالا در استان تداوم دارد و با محتکرین به جد برخورد می‌شود و اموال احتکار شده، با نرخ دولتی به مرم عرضه می‌شود.