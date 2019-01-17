ادامه پرداخت یارانه به تمام افراد جامعه در سال٩٨

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارشی نحوه اصلاح صف یارانه بگیران را برای سال ۹۸ توضیح داد.

در این گزارش آمده است: در تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، دولت پیشنهاد اعطای یارانه صرفاً به خانوارهای نیازمند جامعه را ارائه نموده بود که البته این پیشنهاد دولت با موافقت و تأیید مجلس محترم شورای اسلامی همراه نشد و کماکان پرداخت یارانه نقدی در سال ۱۳۹۷ به صورت یکسان به تمامی افراد جامعه تصویب شد.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نیز دولت در تبصره ۱۴ لایحه بودجه پیشنهادی مجدداً اجرای تکلیف قانونی مندرج در برنامه ششم توسعه کشور را از طریق تفویض اختیار به استانداران برای حذف سه دهک بالای درآمدی دراستان‌ها و تعیین مصادیق مصارف و با توزیع مجدد آن در همان استان پیشنهاد نموده است، لذا در هر دو سال اجرای برنامه ششم توسعه، دولت به وظیفه خود عمل نموده است اما اجازه قانونی برای اجرا را نداشته است.

در صورت تصویب این ماده قانونی در مراحل تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، زمینه اجرای حکم قانون برنامه ششم توسعه برای دولت در سال ۱۳۹۸ فراهم خواهد شد.