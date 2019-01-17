ناصر شهنازی پس از استعفا از هدایت تیم شهرداری ارومیه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روزی که قرار بود هدایت تیم را بر عهده بگیرم با وجود اینکه بسیاری از دوستان گفتند اینکار را نکنم اما با افتخار قبول کردم و افتخار می کنم در شرایط بحرانی به ارومیه رفتم. در همین مدت محدود حضورم نیز قدران مردم ارومیه هستم و این از افتخارات من محسوب خواهد شد. هدف این بود که ساختارها را در برخی زمینه ها عوض کنیم. به کمک رضایی(مدیر عامل باشگاه) نیز توانستیم در برخی از بخش ها مانند مدیریتی، هماهنگی، نظم و انضباط شرایط خوبی ایجاد کنیم.

سرمربی مستعفی شهرداری ارومیه افزود: ولی آنچه مد نظرم بود و برنامه ریزی کرده بودم تا شرایط تیم بهتر شود اتفاق نیافتد و به ایده‌آل نرسیدم. از نظر وجدانی راحت هستم چون با تمام وجود کار کردم. برای شاد کردن مردم ارومیه رفته بودم، آنها با والیبال زندگی می کنند منم برای همین رفتم تا آنها را شاد کنم. والیبال عشق مردم ارومیه است. حال که به شرایط ایده آل نرسیدم و نتوانستم آنها را خوشحال کنم می روم.

وی ادامه داد: احساس کردم در این مقطع زمانی تیم نیاز به یک شوک دارد و شاید بهتر باشد که بروم. هیچ موقع میدان را خالی نمی کنم ولی اینجا احساس کردم نبودنم به تیم کمک خواهد کرد تا در روند بهبودی تیم تاثیر گذار باشد.

شهنازی در پاسخ به این سوال که آیا رضایی با استعفا او موافقت می کند یا خیر؟ گفت: استعفای خود را شفایی اعلام کردم و به احتمال بسیار رضایی نیز با این استعفا موافقت خواهد کرد. بسیار مطمئن هستم که در ۷ بازی باقیمانده تیم بهتر بازی خواهد کرد و نتیجه کسب می کند. آرزوی من این است که رفتنم باعث پیروزی تیم شود چون مردم ارومیه پیروزی می خواهند و امیدوارم این پیروزی ها به دست بیاید.

شهنازی در پایان گفت: جا دارد از حضرت پور شهردار ارومیه، اعضای شورای شهر، رضایی مدیر عامل باشگاه، بازیکنان و هواداران تشکر کنم. بهترین ها را برای آنها آرزو دارم. امیدوارم روزی شرایطی فراهم شود که ارومیه تیمی برای قهرمانی در لیگ روانه مسابقات کند. به عنوان هوادار از قهرمانی تیم ارومیه در آینده بسیار خوشحال خواهم شد.