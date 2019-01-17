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۲۷ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۵۶

همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی؛

مسابقات قرآن روستایی وعشایری در استان قزوین برگزار می شود

مسابقات قرآن روستایی وعشایری در استان قزوین برگزار می شود

قزوین- در آستانه دهه مبارک فجر و گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی؛ مسابقات قرآن کریم ویژه برادران و خواهران روستایی و عشایری درسازمان جهاد کشاورزی قزوین برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با هدف ترویج و توسعه فرهنگ قرآن کریم در بین جوامع روستایی و عشایری استان در رشته های حفظ چند جزء، ترتیل  قرآن، اذان و تفسیر نمونه و دعا خوانی  ویژه برداران و خوهران برگزار می شود.

علاقمندان برای شرکت دراین دوره ازمسابقات تاتاریخ دوم بهمن ماه به کانون قرآن سازمان جهادکشاورزی استان مراجعه و یا با شمارهای ۳۳۳۳۲۵۳۹،    ۰۹۹۰۲۸۵۹۹۱۳و ۰۹۱۲۸۸۰۵۵۹۸ تماس  بگیرند.

مرحله استانی این مسابقات روز پنج شنبه ۴ بهمن در سازمان جهادکشاورزی استان قزوین برگزار می شود.

نفرات برتر این دوره از مسابقات در مسابقات سراسری قرآن کریم  شرکت می‌کنند.

کد مطلب 4515597

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