مسابقات قرآن روستایی وعشایری در استان قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با هدف ترویج و توسعه فرهنگ قرآن کریم در بین جوامع روستایی و عشایری استان در رشته های حفظ چند جزء، ترتیل قرآن، اذان و تفسیر نمونه و دعا خوانی ویژه برداران و خوهران برگزار می شود.

علاقمندان برای شرکت دراین دوره ازمسابقات تاتاریخ دوم بهمن ماه به کانون قرآن سازمان جهادکشاورزی استان مراجعه و یا با شمارهای ۳۳۳۳۲۵۳۹، ۰۹۹۰۲۸۵۹۹۱۳و ۰۹۱۲۸۸۰۵۵۹۸ تماس بگیرند.

مرحله استانی این مسابقات روز پنج شنبه ۴ بهمن در سازمان جهادکشاورزی استان قزوین برگزار می شود.

نفرات برتر این دوره از مسابقات در مسابقات سراسری قرآن کریم شرکت می‌کنند.