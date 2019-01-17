گرانی ها سبب افزایش کالاهای تقلبی در بازار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا تاجیک پیش از ظهر بازدید از صنوف قرچک در جمع خبرنگاران گفت: این بازدیدها در راستای مصوبات شهرستانی و برنامه های نظارتی اتاق اصناف از روز گذشته با بازدید از تعدادی از قهوه خانه ها، رستوران ها، و شیرینی فروشی ها و اغذیه فروشی ها انجام گرفته است.

وی افزود: در این بازدید ها که به همراه بازرسان شبکه بهداشت و اداره صنعت، معدن و تجارت انجام شد بیش از ۲۰ واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفت و به ۴ واحد اخطار کتبی داده شد.

تاجیک با بیان این که فعالیت برخی واحدهای غذایی بدون پروانه کسب تهدید بزرگی برای سلامت مردم است، تاکید کرد : عدم رعایت بهداشت و گرانفروشی از دلایل اخطار به این واحدها بود.

رئیس اتاق اصناف شهرستان قرچک بیان داشت: متاسفانه افزایش قیمت کالا شرایط بدی برای واحدهای صنفی به وجود آورده که افزایش فروش اجناس بی کیفیت و قلابی در ماه های اخیر حاصل این تورم و گرانی است، چرا که این اجناس ارزان هستند.

تاجیک گفت: متاسفانه تعدادی کارگاه نیز کالاهای قلابی با برند های خارجی تولید می کنند و مغازه داران نیز به دلیل ارزانی و استقبال مردم آن ها را عرضه می کنند و تنها مردم زیان می بینند.