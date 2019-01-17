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۲۷ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۰۵

رئیس اتاق اصناف قرچک:

گرانی ها سبب افزایش کالاهای تقلبی در بازار شده است

گرانی ها سبب افزایش کالاهای تقلبی در بازار شده است

قرچک- رئیس اتاق اصناف شهرستان قرچک از بازدید و نظارت بازرسان اتاق اصناف از صنوف مختلف در قرچک خبر داد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا تاجیک پیش از ظهر بازدید از صنوف قرچک در جمع خبرنگاران گفت: این بازدیدها در راستای  مصوبات شهرستانی و برنامه های نظارتی اتاق اصناف از روز گذشته با بازدید از تعدادی از قهوه خانه ها،  رستوران ها، و شیرینی فروشی ها و اغذیه فروشی ها انجام گرفته است.

وی افزود: در این بازدید ها که به همراه بازرسان شبکه بهداشت و اداره صنعت، معدن و تجارت انجام شد  بیش از ۲۰ واحد  صنفی مورد بازرسی قرار گرفت و به ۴ واحد اخطار کتبی داده شد.

تاجیک با بیان این که فعالیت برخی واحدهای غذایی بدون پروانه کسب تهدید بزرگی برای سلامت مردم است، تاکید کرد : عدم رعایت بهداشت و گرانفروشی  از دلایل اخطار به این واحدها بود.

رئیس اتاق اصناف شهرستان قرچک بیان داشت: متاسفانه  افزایش قیمت کالا شرایط بدی برای واحدهای صنفی به وجود آورده که افزایش فروش اجناس بی کیفیت و قلابی در ماه های اخیر حاصل این تورم و گرانی است، چرا که این اجناس  ارزان هستند.

تاجیک گفت: متاسفانه تعدادی کارگاه نیز کالاهای قلابی با برند های خارجی تولید می کنند و مغازه داران نیز به دلیل ارزانی و استقبال مردم آن ها را عرضه می کنند و تنها مردم  زیان می بینند.

کد مطلب 4515606

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