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۲۷ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۱۹

حین بازدید از پنتاگون؛

ترامپ سند دفاع موشکی آمریکا را رونمایی می‎کند

ترامپ سند دفاع موشکی آمریکا را رونمایی می‎کند

رئیس جمهوری آمریکا امروز حین بازدید از پنتاگون، از سند دفاع موشکی دولت خود رونمایی می‎کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز پنجشنبه از پنتاگون بازدید کند. این بازدید با هدف رونمایی از نسخه بازنگری شده سند دفاع موشکی آمریکا انجام میشود که سال میلادی گذشته، ارائه آن به دلایل نامعلوم به تعویق افتاد.

انتظار می‌رود در نسخه بازنگری‌شده، بر لزوم استقرار سنسورهای ماهواره‌ای پیشرفته در فضا با هدف رهگیری هرچه بهتر موشک‌های دشمن، تاکید شود.

البته قرار نیست تجهیزات رهگیری نیز در فضا مستقر شود.

گفتنی است حین بازدید از پنتاگون، مایک پنس معاون رئیس جمهور، جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید و مقامات بلندپایه نظامی آمریکا نیز ترامپ را همراهی می‌کنند.

این نخستین نسخه بازنگری شده سند دفاع موشکی آمریکا از سال ۲۰۱۰ میلادی به این سوی است.

ادعا می‌شود که نسخه جدید به دلیل مشاهده تغییرات قابل توجه در تهدیدهای پیرامونی ارائه شده است که بی ارتباط با پیشرفت‌های موشکی چین و روسیه نیست.

کد مطلب 4515609
مریم خرمایی

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