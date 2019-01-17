  1. بین الملل
  2. آفریقای مرکزی و جنوبی
۲۷ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۲۰

تظاهرات مردمی در ۱۲ شهر سودان و نزدیک کاخ ریاست جمهوری

تظاهرات مردمی در ۱۲ شهر سودان و نزدیک کاخ ریاست جمهوری

اتحادیه مشاغل سودان از برگزاری تظاهرات گسترده در ۱۲ شهر این کشور از جمله در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری در خارطوم طی امروز(پنجشنبه) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اتحادیه مشاغل سودان و احزاب معارض این کشور از برگزاری تظاهرات مردمی در ۱۲ شهر این کشور از جمله در خارطوم پایتخت سودان و خیابان القصر که کاخ ریاست جمهوری در آن قرار دارد خبر داد.

قرار است این تظاهرات گسترده طی امروز علیه سیاستهای دولت کنونی و اوضاع بد اقتصادی مردم برگزار شود.

معترضان سودانی خواهان برگزاری تظاهرات برای دومین بار در خیابان القصر و نزدیکی کاخ ریاست جمهوری شدند.

مخالفان سودانی خواهان کناره گیری عمر البشیر رئیس جمهور این کشور از قدرت هستند.

کد مطلب 4515616

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها