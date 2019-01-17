تظاهرات مردمی در ۱۲ شهر سودان و نزدیک کاخ ریاست جمهوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اتحادیه مشاغل سودان و احزاب معارض این کشور از برگزاری تظاهرات مردمی در ۱۲ شهر این کشور از جمله در خارطوم پایتخت سودان و خیابان القصر که کاخ ریاست جمهوری در آن قرار دارد خبر داد.

قرار است این تظاهرات گسترده طی امروز علیه سیاستهای دولت کنونی و اوضاع بد اقتصادی مردم برگزار شود.

معترضان سودانی خواهان برگزاری تظاهرات برای دومین بار در خیابان القصر و نزدیکی کاخ ریاست جمهوری شدند.

مخالفان سودانی خواهان کناره گیری عمر البشیر رئیس جمهور این کشور از قدرت هستند.