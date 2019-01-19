محمدطاهر وادی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شکست مقابل تیم پیکان تهران گفت: به تیم پیکان تبریک می‌گویم بهتر از ما بازی کردند. تیم ما در امتیاز گیری عجله داشت و در مواقع حساس خوب نبود و پیکان بهتر عمل کرد. ناهماهنگ بازی کردیم و در نتیجه بازی را واگذار کردیم.

بازیکن تیم والیبال خاتم اردکان در ادامه درباره سطح کیفی رقابت‌ها گفت: بازی‌های بسیاری تا پایان فصل باقی مانده است و الان نمی توان در این زمینه صحبتی کرد. مهم ترین بازی‌ها در پلی آف رخ خواهد داد. بازیکنان و تیم‌ها خود را در پلی آف نشان خواهند داد و آن زمان می توان درباره بازیها صحبت کرد.

وی درباره حواشی پیش آمده داوری در بازی مقابل تیم پیام و رای کمیته انضباطی گفت: نمی خواهم در این زمینه دخالت کنم، حرف نمی زنیم یک جلسه کمیته انضباطی دعوت می شویم حرف بزنیم که بدتر می شود! در جلسه کمیته انضباطی همه موافق بودند تا بازی پیام و خاتم تکرار شود اما رای به نفع پیام صادر و آنها برنده اعلام شدند.

وادی در پاسخ به این سوال که بهتر نیست بازیکنان کمتر به رای داوران اعتراض کنند تا حواشی کم تر شود؟ گفت: چرا باید در امتیازهای پایانی که بازی بسیار حساس است این اشتباهات صورت گیرد. در آخر بازی هر یک امتیاز دو امتیاز محسوب می شود و از نظر روحی و روانی بسیار بر روی بازیکنان فشار وارد می کند. استفاده از ویدئو چک بسیار می تواند در کاهش این حواشی تاثیر گذار باشد.