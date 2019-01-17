تولید گندم در کشور افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی پیش از ظهر پنج شنبه در سفر به چهارمحال و بختیاری در مراسم کلنگ زنی طرح بوستان گل محمدی در این استان با اشاره به اینکه تولید گندم با استفاده از آبیاری سبز در کشور افزایش می یابد، اظهار داشت: افزایش تولید گندم از مهمترین اهداف وزارت جهاد کشاورزی است.

وی عنوان کرد: ظرفیت های بخش کشاورزی در سطح کشور بسیار زیاد است و باید تلاش کرد از این ظرفیت ها برای توسعه بخش کشاورزی بهره گیری شود.

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: تولید گل محمدی یکی از ظرفیت های بخش کشاورزی است که زمینه برای توسعه این بخش در سطح استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

کشت گیاهان سازگار با محیط در مناطق مختلف کشور مورد توجه قرار گیرد

وی تاکید کرد: حرکت در مسیر فرآوری و بازاریابی برای محصولات گیاهان دارویی در سطح کشور ضروری است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به کاهش بارش ها در سطح کشور، تاکید کرد: محدودیت ها در بخش آب کشاورزی وجود دارد و باید تلاش شود که کشت ها بر اساس ظرفیت منابع آب صورت گیرد.

وی ادامه داد: کشت گیاهان سازگار با محیط در مناطق مختلف کشور مورد توجه قرار گیرد.

حجتی بیان کرد: در تولید شکر در حال رسیدن به خود کفایی هستیم.