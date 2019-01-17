بارش برف در آوج آغاز شد

جواد حق لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت راه های استان قزوین از آغاز بارش برف در محور قزوین به همدان «گردنه آوج» خبر داد.

وی افزود: برای تردد در محورهای برفگیر و کوهستانی به همراه داشتن تجهیزات ایمنی زمستانی به ویژه زنجیرچرخ الزامی است.

حق لطفی خاطر نشان کرد: شهروندان برای اطلاع از آخرین وضعیت راههای استان از طریق تلفن گویای ۱۴۱ اطلاعات راههای استان و کشور را دریافت کنند.

وی تصریح کرد: همه اکیپ های راهداری استان درحال آماده باش و عملیات راهداری در محورهای مواصلاتی هستند.