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۲۷ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۱۶

معاون راهداری اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای قزوین:

بارش برف در آوج آغاز شد

بارش برف در آوج آغاز شد

قزوین- معاون راهداری اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان قزوین گفت: هم اکنون در محور قزوین - همدان «گردنه آوج»بارش برف آغاز شده است.

جواد حق لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت راه های استان قزوین از آغاز بارش برف در محور قزوین به همدان «گردنه آوج» خبر داد.

وی افزود: برای  تردد در محورهای برفگیر و کوهستانی به همراه داشتن تجهیزات ایمنی زمستانی به ویژه زنجیرچرخ الزامی است.

حق لطفی خاطر نشان کرد: شهروندان برای اطلاع از آخرین وضعیت راههای استان از طریق تلفن گویای ۱۴۱ اطلاعات راههای استان و کشور را دریافت کنند.

وی تصریح کرد: همه اکیپ های راهداری استان درحال آماده باش و عملیات راهداری در محورهای مواصلاتی هستند.

کد مطلب 4515620

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