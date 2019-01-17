  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۷ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۴۴

با رای کمیته انضباطی؛

دیدار خلیج فارس شیراز و شهرداری بم ۱۵ بر صفر به سود بم شد

دیدار خلیج فارس شیراز و شهرداری بم ۱۵ بر صفر به سود بم شد

رای دیدار تیم های فوتبال بانوان خلیج فارس و شهرداری بم از سری رقابت‌های لیگ برتر اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از  سایت فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی رای دیدار تیم های خلیج فارس و شهرداری بم از سری رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان در حالی برگزار شد که تیم خلیج فارس شیراز جهت ادامه مسابقه در حالیکه نتیجه بازی پانزده بر صفر به سود تیم شهرداری بم بود، به دلیل عدم حدنصاب لازم بازیکنان خلیج فارس شیراز، کمیته انضباطی اعلام کرد که ثبت نتیجه ۱۵ بر صفر به سود شهرداری بم است و تیم خلیج فارس شیراز باید ۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

این رای در خصوص نتیجه بازی قابل تجدید نظر است. رای در خصوص جریمه نقدی قطعی است.

کد مطلب 4515629
ساناز سلیمان آبادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها