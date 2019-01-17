کلنگ طرح بوستان گل محمدی در چهارمحال و بختیاری بر زمین خورد

به گزارش خبرنگار مهر، کلنگ طرح بوستان گل محمدی در چهارمحال و بختیاری پیش از ظهر پنج شنبه با حضور وزیر جهاد کشاورزی بر زمین خورد.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در مراسم کلنگ زنی این طرح اظهار داشت: طرح بوستان گل محمدی و گیاهان دارویی در زمینی به وسعت 209 هکتار اجرا می شود.

وی عنوان کرد: 180 هکتار از این زمین کشاورزی به کشت گل محمدی وگیاهان دارویی از جمله آنغوزه، گاوزبان، باریجه و سنجد تلخ و... اختصاص می یابد.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: با راه اندازی این طرح کشاورزی زمینه اشتغال 80 نفر در شهرستان بروجن فراهم می شود.

وی بیان کرد: این طرح کشاورزی با اعتبار 15 میلیارد تومان تسهیلات راه اندازی می شود.