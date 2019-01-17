علی‌اکبر مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر از پلمب یازده عطاری در پی اجرای طرح پاک‌سازی عطاری‌ها در شهر کرج خبر داد و گفت: در این رابطه چهار متهم نیز بازداشت شدند.

وی اضافه کرد: طرح ضربتی برخورد با عطاری‌های متخلف در کرج طبق مصوبات کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اجرا می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز تأکید کرد: پنج اکیپ متشکل از روسای شعب این اداره کل، بازرسان صنعت معدن و تجارت، اصناف، کارشناس غذا و دارو و اماکن نیروی انتظامی و پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز این طرح را اجرا می‌کنند.

مختاری گفت: پس از بازدید و بازرسی یازده واحد به علت فروش داروهای غیرمجاز ترامادون، متادون، لاغری و غیره پلمب شدند.

وی تأکید کرد: چهار نفر از متصدیان واحدها نیز به جهت جرم مشهود عرضه داروی مخدر توسط عوامل انتظامی و با هماهنگی تعزیرات حکومتی بازداشت شدند.