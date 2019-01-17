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۲۷ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۲۹

در گفتگو با مهر اعلام شد:

اجرای طرح پاک‌سازی عطاری‌ها در کرج/ چهار نفر بازداشت شدند

اجرای طرح پاک‌سازی عطاری‌ها در کرج/ چهار نفر بازداشت شدند

کرج - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از اجرای طرح پاک‌سازی عطاری‌ها در کرج خبر داد.

علی‌اکبر مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر از پلمب یازده عطاری در پی اجرای طرح پاک‌سازی عطاری‌ها در شهر کرج خبر داد و گفت: در این رابطه چهار متهم نیز بازداشت شدند.

وی اضافه کرد: طرح ضربتی برخورد با عطاری‌های متخلف در کرج طبق مصوبات کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اجرا می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز تأکید کرد: پنج اکیپ متشکل از روسای شعب این اداره کل، بازرسان صنعت معدن و تجارت، اصناف، کارشناس غذا و دارو و اماکن نیروی انتظامی و پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز این طرح را اجرا می‌کنند.

مختاری گفت: پس از بازدید و بازرسی یازده واحد به علت فروش داروهای غیرمجاز ترامادون، متادون، لاغری و غیره پلمب شدند.

وی تأکید کرد: چهار نفر از متصدیان واحدها نیز به جهت جرم مشهود عرضه داروی مخدر توسط عوامل انتظامی و با هماهنگی تعزیرات حکومتی بازداشت شدند.

کد مطلب 4515638

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