پیکر پاک و مطهر ۳ شهید تازه تفحص شده وارد شیراز شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر پنجشنبه پیکر پاک و مطهر ۳ شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس وارد فرودگاه شهید آیت الله دستغیب شیراز شد.

شهیدان حسین سهامی فرد از شیراز، حمزه کرمی از کازرون و جهانگیر امیری از نورآباد در خرداد ۶۷ در منطقه شلمچه در تک دشمن به شهادت رسیدند.

مراسم وداع با پیکر مطهر این شهدا شنبه ۲۹ دی بعد از نماز مغرب و عشا، در حرم مطهر شاهچراغ (ع) برگزار می‌شود.

یکشنبه ۳۰ دی ساعت ۹ صبح پیکر مطهر شهدا از حرم مطهر سید علاالدین حسین (ع) تشییع و پیکر شهید حسین سهامی فرد در شیراز به خاک سپرده می‌شود.

​پیکرهای مطهر شهیدان حمزه کرمی و جهانگیر امیری هم برای خاکسپاری به کازرون و نورآباد منتقل می‌شوند.