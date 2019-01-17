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۲۷ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۴۰

پیکر پاک و مطهر ۳ شهید تازه تفحص شده وارد شیراز شد

پیکر پاک و مطهر ۳ شهید تازه تفحص شده وارد شیراز شد

شیراز – پیکر پاک و مطهر ۳ شهید دوران دفاع مقدس در میان استقبال مردم و مسئولین وارد شیراز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر پنجشنبه پیکر پاک و مطهر ۳ شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس وارد فرودگاه شهید آیت الله دستغیب شیراز شد.

شهیدان  حسین سهامی فرد از شیراز، حمزه کرمی از کازرون و جهانگیر امیری از نورآباد در خرداد ۶۷ در منطقه شلمچه در تک دشمن به شهادت رسیدند.

مراسم وداع با پیکر مطهر این شهدا شنبه ۲۹ دی بعد از نماز مغرب و عشا، در حرم مطهر شاهچراغ (ع) برگزار می‌شود.

یکشنبه ۳۰ دی ساعت ۹ صبح پیکر مطهر شهدا از حرم مطهر سید علاالدین حسین (ع) تشییع و پیکر شهید حسین سهامی فرد در شیراز به خاک سپرده می‌شود.

پیکرهای مطهر شهیدان حمزه کرمی و جهانگیر امیری هم برای خاکسپاری به کازرون و نورآباد منتقل می‌شوند.

کد مطلب 4515644

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