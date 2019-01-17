هزار مدرسه پایتخت وسایل گرمایشی و سرمایشی استاندارد ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنی بندپی در همایش گرامیداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش اظهار کرد: اگر توسعه را یک هدف مطلوب در نظر بگیریم، دانش و دانایی مهمترین رکن توسعه هستند.
وی ادامه داد: اگر امروزه بعضی از کشورهای جهان حفاظی ایجاد کردهاند که مردم آن کشور در آن منطقه از نعمات زندگی بهرهمند میشوند به این دلیل است که آن کشور به دانایی و دانش بهایی ویژه دادهاند.
استاندار تهران با اشاره به اینکه نظام آموزش و پرورش هر کشوری گذرکاه رسیدن آن کشور به ابعاد مختلف توسعه است، تصریح کرد: مخاطبان نظام آموزش و پرورش کسانی هستند که در طلاییترین مقطع زندگی خود هستند و شخصیت اجتماعی و تکامل همه جانبه آنها در این دوره شکل میگیرد.
بندپی ادامه داد: در تعلیم و تربیت نباید فقط به فکر القای محفوظات به دانشآموزان باشیم بلکه باید چگونه زیستن را نیز به آنها بیاموزیم.
وی در ادامه با بیان اینکه مهمترین رکن توسعه هر کشوری نیروی انسانی آن کشور است، اظهار کرد: اگر شهرداریهای مختلف تهران زمینی را واگذار کنند بدون آنکه تراکم آموزش را در آن در نظر بگیرند تخلف کردهاند.
استاندار تهران در پایان گفت: بیش از ۱۰۰۰ مدرسه در شهرستانهای استان تهران داریم که هنوز وسایل گرمایشی و سرمایشی آنها استاندارد نیست. حتما باید حادثه ناگواری پیش آید تا به فکر استاندارد کردن آنها بیفتیم؟ انگار عادت کردهایم پس از وقوع حادثه ناگوار به فکر استاندارد کردن تجهیزات بیفتیم.
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