جزئیات خسارت سیلاب در پلدختر

صمد چراغی پور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۲۵ میلیارد ریال برای بهسازی و بازسازی کامل کانال تخریبی خیابان ولی عصر (عج) این شهر که در جریان بارندگی ها تخریب شده نیاز است.

وی، گفت: برای رفع مشکلات فعلی نقاط فرو ریخته کانال خیابان ولی عصر (عج) شهر پلدختر حدود پنج میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

نیاز ۲۵ میلیارد ریالی برای بازسازی کانال تخریب شده خیابان ولیعصر

شهردار پلدختر، افزود: برای بهسازی و بازسازی تمام کانال حدود ۲۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است، بخشی از این کانال در حد واسط جاده ترانزیتی نیز نشست کرده که محسوس است و هر لحظه امکان تخریب بیشتر دارد و در این صورت تردد در جاده سراسری قطع می شود.

چراغی پور، گفت: با توجه به بارندگی هایی که شامگاه چهارشنبه(شب گذشته) در این شهر که در یک بازده زمانی حدود نیم ساعت با حجم زیادی اتفاق افتاد همه جداول و انهار داخل شهر دچار آبگرفتگی شدند.

وی، افزود: بخشی از ساختمان های مسکونی مردم در کوی «بسیجیان» و «تنگ علی» دچار آبگرفتگی شد و در واقع مهم ترین مشکلات هنگام بارندگی به مسکن مهر پلدختر بر می گردد، کانال خاکی که در این منطقه وجود دارد به دلیل این که عملیات آبخیزداری در بالا دست آن انجام نشده، متاسفانه حجمی از آورد آب وارد آن می شود.

شهردار پلدختر، خاطرنشان کرد: بر این اساس در ساعات اولیه بارش بخش زیادی از کانال از آب پر می شود و از خیز انتفاع خارج می شود و دوباره باید لایروبی شود تا در بارش های بعدی بتواند در یک بازدهی بیشتر پاسخگو باشد.

فاضلاب شهر وارد رودخانه «کشکان» شد

چراغی پور، افزود: در پی بارش های شب گذشته سیلاب وارد سایت مسکن مهر پلدختر شد، بنابر این اجرای کانال سنگ و سیمان و عملیات آبخیزداری در بالا دست بهترین راهکارهایی است که به ذهن می رسد که منوط به تامین اعتبار است.

وی، گفت: تصمیمات و اقداماتی در این راستا در استان گرفته شده که بر اساس آن باید در ماه های آینده اتفاقاتی از سوی اداره منابع طبیعی در این رابطه رخ دهد.

شهردار پلدختر، افزود: خیابان ولی عصر (عج) شهر پلدختر که بخشی از آن در محل تلاقی با رودخانه کشکان تخریب شده بود دوباره یک پنل آن فرو ریخت که چسبیده به ساختمان های تجاری و مسکونی است و اگر این روند که دور از ذهن نیست ادامه پیدا کند باعث می شود ساختمان های تجاری و مسکونی مردم با مشکل مواجه شوند.

چراغی پور، خاطرنشان کرد: آب آشامیدنی این بخش از شهر قطع شد و فاضلاب شکسته بود که متاسفانه بر اثر آن هم اکنون فاضلاب وارد رودخانه کشکان می شود.

بخش‌هایی از دیواره ساحلی شهر تخریب شد

وی، افزود: در اواسط این کانال باز هم یک حفره ایجاد و باعث فرو ریزش خیابان ولی عصر (عج) شده و شهرداری پلدختر به واسطه آن مجبور به مسدود کردن این خیابان شد و اگر اقدامات عاجلی در برقراری تردد مردم انجام ندهیم احتمال بروز مشکلات اجتماعی و نارضایتی عمومی فراهم می شود.

شهردار پلدختر، تصریح کرد: بخش هایی از دیواره ساحلی در سیلاب گذشته تخریب و بخش هایی از آن نیز در سیل های اخیر مشکل پیدا کرده و در مجموع حدود ۳۰ درصد باقی مانده آن نیاز به بازسازی دارد.

چراغی پور، گفت: انتظار می رود با توجه به کمبود منابع، امکانات و تجهیزات در شهرستان، مدیریت بحران استان و کشور به این مشکلات نسبت به تامین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز ورود پیدا کنند و مدیریت شهری پلدختر را حمایت و پشتیبانی کنند.