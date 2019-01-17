عوامل راهداری در حال برف روبی جاده های ایلام هستند

نورالله دلخواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از صبح امروز شاهد بارش شدید برف در محور های مواصلاتی و گردنه های استان هستیم، لذا به رانندگان محترم توصیه می شود از سفر های غیر ضرور اجتناب کردخ و در صورت سفر حتما از تجهیزات زمستانی از جمله زنجیر چرخ به همراه داشته باشند

وی تصریح کرد: با توجه به لغزنده بودن جاده ها از مترددین خواسته می شود، فاصله طولی با خودرو جلو را رعایت و با سرعت مطمئنه حرکت کنند.

دلخواه اظهار داشت: عوامل راهداری در طول محورها و راهدارخانه ها مستقر هستند و هم اکنون در حال انجام عملیات برف روبی می باشند.

وی گفت: جاده ها و محور های مواصلاتی استان باز است.

وی افزود: باتوجه به بارش برف و پیش بینی برودت دما و وزش باد در استان اکیپ های راهداری و نمک پاشی (آمادگی به دلیل کولاک و یخبندان پس از بارش ) در محورهای مواصلاتی استان مورد توجه و اجرای راهداران پر تلاش است.

مدیر راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایلام گفت: هموطنان می توانند برای کسب هرگونه اطلاعات در خصوص راه ها با مرکز مدیریت راه های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با شماره ۱۴۱ تماس حاصل کنند.