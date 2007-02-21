رزمایش اقتدار تداوم رزمایش ملت بزرگ ایران در 22 بهمن بود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سردارمحمد تقی اصانلو امروز در گفتگو با خبرنگاران افزود: پیام اجرای موفقیت آمیز رزمایش اقتدار اعلام آمادگی همه جانبه به دوستان و دشمنان انقلاب اسلامی و نشانگر توان و قدرت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع از کیان مقدس ایران اسلامی دارد.

وی با اشاره به اجرای مرحله سوم رزمایش اقتدار محرم گفت: مرحله سوم این رزمایش با هدف ضربه زدن به نیروهای پیاده دشمن فرضی و با حضور یگان‌های مکانیزه و پیاده در منطقه عمومی نینوای زنجان برگزار شد.

فرمانده لشگر31عاشور با اشاره به اینکه رزمایش اقتدار نمایش قدرت نیروهای سپاه است افزود: در مرحله سوم این رزمایش تجهیزات مدرن و پیشرفته انفرادی جدید سازمان رزم سپاه مورد استفاده نیروهای تیپ سوم انصارالمهدی(عج)قرار گرفت.

وی اجرای رزمایش را بهترین روش بالا بردن توان رزمی و دفاعی نیروهای مسلح دانست و خاطرنشان کرد: رزمایش اقتدار از موفقیت آمیزترین رزمایش‌های برگزار شده سپاه است.