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۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۵:۲۳

فرمانده لشگر 31 عاشورا در جمع خبرنگاران:

رزمایش اقتدار تداوم رزمایش ملت بزرگ ایران در 22 بهمن بود

فرمانده لشگر 31 عاشورا گفت: رزمایش اقتدار ادامه رزمایش ملت بزرگ ایران در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال 85 بود.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سردارمحمد تقی اصانلو امروز در گفتگو با خبرنگاران افزود: پیام اجرای موفقیت آمیز رزمایش اقتدار  اعلام آمادگی همه جانبه به دوستان و دشمنان انقلاب اسلامی و نشانگر توان و قدرت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع از کیان مقدس ایران اسلامی دارد.

وی با اشاره به اجرای مرحله سوم رزمایش اقتدار محرم گفت: مرحله سوم این رزمایش با هدف ضربه زدن به نیروهای پیاده دشمن فرضی و با حضور یگان‌های مکانیزه و پیاده در منطقه عمومی نینوای زنجان برگزار شد.

فرمانده لشگر31عاشور با اشاره به اینکه رزمایش اقتدار نمایش قدرت نیروهای سپاه است افزود: در مرحله سوم این رزمایش تجهیزات مدرن و پیشرفته انفرادی جدید سازمان رزم سپاه مورد استفاده نیروهای تیپ سوم انصارالمهدی(عج)قرار گرفت.

وی اجرای رزمایش را بهترین روش بالا بردن توان رزمی و دفاعی نیروهای مسلح دانست و خاطرنشان کرد: رزمایش اقتدار از موفقیت آمیزترین رزمایش‌های برگزار شده سپاه است.

کد مطلب 451566

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