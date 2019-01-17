فرصت حضور و فعالیت خانواده شهدا و ایثارگران در فارس فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله رحیمی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای هماهنگی امور ایثارگران افزود: شهدا، خانواده شهدا و ایثارگران منبع ارزشمند برای کشور و استان هستند که برای بهره برداری بهتر از این ظرفیت و منبع ارزشمند، خانواده ها و یادگاران آنها را گرامی بداریم و فرصت حضور و فعالیت آنها را در عرصه های مختلف فراهم کنیم.

وی یادآور شد: در آستانه چهلمین سال پیروزی انقلاب قرار داریم و بسیاری تمایل داشتند که این جشن ها برگزار نشود اما امسال بالنده تر از گذشته به همراه خدمات ارزنده ای که نظام به مردم ارائه خواهد کرد برگزار خواهد شد.

استاندار فارس تصریح کرد: جامعه ایثارگری و خانواده شهدا گنج بزرگ و ذخیره عظیم فرهنگی هستند که فرهنگ ایثار و شهادت را در عمل معنا کردند.

رحیمی ادامه داد: خانواده های شهدا و ایثارگران دارای مسائل و مشکلاتی هستند که باید به گونه ای عمل کنیم که از خودگذشتگی و رشادت های آنها در پیچ و خم بروکراسی اداری فراموش نشود.

استاندار فارس با اشاره به اینکه امروز از بیرون برخی اهداف و آرمان های شهدا را هدف گرفته اند، گفت: حضور ایثارگران و جامعه ایثارگری اجازه تحقق این خواست دشمنان را نخواهد داد زیرا خواست و هدف شهدا استقرار و استمرار نظام اسلامی، ترویج و حفاظت از فرهنگ غنی و ارزش های ارزشمند اسلام بود و همه ما باید از آرمان های آنها پاسداری کنیم و حافظ مردم، مرزهای کشور و حریم ولایت باشیم.