به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی پیش از ظهر امروز در جریان بازدید از برخی زیرساختهای خرمشهر در حوزه راه، مسکن مهر، پایانه مسافربری، اداره بندر و پایانه مرزی شلمچه در جمع خبرنگاران گفت: دولت برای انجام این کار منتظر تصمیم طرف عراقی است.
وی که از بندر خرمشهر و ظرفیتهای این بندر بازدید کرده بود، بر لزوم استفاده از پسکرانه ها برای توسعه بیشتر صادرات به ویژه صادرات با کشور عراق تاکید کرد.
اسلامی درباره تصمیم دولت برای رفع مشکلات مبتلابه مسکن مهر در کشور اظهار کرد: واگذاری زمینهای دولتی با جذب مشارکت بخش خصوصی برای ساخت مسکن مهر از دیگر برنامههای دولت برای ساخت مسکن است.
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