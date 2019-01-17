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۲۷ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۰۸

در گفتگو با مهر مطرح شد:

بارش برف در محورهای کوهستانی البرز/آماده‌باش نیروهای راهداری

بارش برف در محورهای کوهستانی البرز/آماده‌باش نیروهای راهداری

کرج - مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز با اشاره به بارش برف در محور کوهستانی استان، از آمادگی نیروهای راهداری برای بازگشایی محورها خبر داد.

مهرداد جهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش برف که از شب گذشته در مناطق کوهستانی و محور کرج - کندوان آغازشده است، اظهار کرد: عملیات نمک‌پاشی و برف‌روبی در محور کندوان بدون وقفه به‌منظور برقراری تردد انجام شد.

وی با اشاره به‌پیش بینی بارش برف توسط هواشناسی، گفت: هماهنگی لازم برای انجام سریع و بدون وقفه عملیات راهداری زمستانی در محورهای استان انجام‌شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز به شهروندان توصیه کرد از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و گفت: نیروهای راهداری در محورهای کوهستانی استان به حالت آماده‌باش هستند، رانندگان برای تردد زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی همراه داشته باشند.

کد مطلب 4515674

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