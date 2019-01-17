مهرداد جهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش برف که از شب گذشته در مناطق کوهستانی و محور کرج - کندوان آغازشده است، اظهار کرد: عملیات نمک‌پاشی و برف‌روبی در محور کندوان بدون وقفه به‌منظور برقراری تردد انجام شد.

وی با اشاره به‌پیش بینی بارش برف توسط هواشناسی، گفت: هماهنگی لازم برای انجام سریع و بدون وقفه عملیات راهداری زمستانی در محورهای استان انجام‌شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز به شهروندان توصیه کرد از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و گفت: نیروهای راهداری در محورهای کوهستانی استان به حالت آماده‌باش هستند، رانندگان برای تردد زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی همراه داشته باشند.