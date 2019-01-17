شورای آموزش و پرورش شهرستان های تهران رتبه نخست کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی زینی وند پیش از ظهر پنج شنبه در شورای آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران طی سخنانی گفت: در پرتو اجرایی شدن قانون شوراهای آموزش و پرورش و مشارکت همه دستگاه ها در اداره امور مربوط آموزش و پرورش به عنوان بزرگ ترین نهاد اجتماعی می تواند، تحقق عدالت آموزشی را میسر کند.

وی افزود: قانون شوراهای آموزش و پرورش ظرفیت بسیار مهمی به نظام تعلیم و تربیت کشور داده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان این که حضور علما و ائمه جماعات می تواند، ما را در رسیدن به اهداف سند تحول و سیاستگذاری فرهنگی کمک کند، گفت: اگر اجرای کارآمد سیاست های فرهنگی با توجه به خواسته های جوانان بخواهد صورت بگیرد، راهی جز جذب و نفذ تمام ذی نفوذان در جامعه نخواهیم داشت و در این بین جایگاه روحانیت به عنوان افراد دارای محوریت دینی و معنوی غیرقابل انکار بوده و به نفع آموزش و پرورش است.

وی گفت: حضور شخص استانداران در شورای آموزش و پرورش در حال حاضر ۸۳ درصد است، که حضوری موثر در حوزه نظارت، اجرا و برنامه ریزی بوده است، جلسات این شورا حداقل باید ۱۲ جلسه باشد.

زینی وند گفت: شورای آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران در حوزه برنامه ریزی، اتخاذ تصمیمات قابل اجرا، عملکرد درآمدی و نیز دبیرخانه ای در کشور رتبه نخست را به دست آورده و این امر نشان دهنده عنایت استاندار تهران، فرمانداران، مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران و ائمه جمعه است.