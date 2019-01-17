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۲۷ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۲۴

سخنگوی وزارت دفاع عراق:

نظامیان آمریکایی به هیچ وجه از سمت سوریه وارد عراق نشده‌اند

نظامیان آمریکایی به هیچ وجه از سمت سوریه وارد عراق نشده‌اند

سخنگوی وزارت دفاع عراق تاکید کرد که نظامیان آمریکایی از سمت سوریه وارد عراق نشده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «تحسین الخفاجی» سخنگوی وزارت دفاع عراق تاکید کرد: نظامیان آمریکایی به هیچ وجه از سمت سوریه وارد عراق نشده اند.

پیشتر اخباری در خصوص انتقال نظامیان آمریکایی از سوریه به پایگاه های عراق منتشر شده بود.

الخفاجی تاکید کرد: ما قدرت و امکانات لازم برای محافظت از مرزهای خود را داریم.

وی هم چنین در گفتگو با اسپوتنیک گفت: عراق خواهان آن است که منابع دریافت تجهیزات نظامی را گسترش دهد به همین دلیل با روسیه و آمریکا همکاری نظامی داریم.

الخفاجی تاکید کرد: وزارت دفاع در زمینه دفاع هوایی و سلاح های زرهی از روسیه کمک می گیرد. ما با طرف روسی همکاری های نظامی داریم همانطور که با طرف آمریکایی داریم و سیاست عراق در این خصوص مشخص است.

وی افزود: روابط ما با روسیه خوب است و از طریق یک مرکز عملیات امنیتی با طرف روسی در زمینه مبارزه با تروریسم تبادل اطلاعات می کنیم.

کد مطلب 4515678

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