به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر اجرایی سیزدهمین جشنواره شعر فجر در محفل طنز که روز گذشته در قم برگزار شد، خبر از ارسال نامه‌ درخواستی برای نامگذاری معبری به نام زنده‌یاد ابوالفضل زرویی نصرآباد در شهر یزد داد.

در این نامه که از سوی مهدی قزلی، مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی برای دکتر غلامعلی سفید، رئیس شورای اسلامی شهر یزد ارسال شده، آمده:

« همانطور که مستحضر هستید عالیجناب ابوالفضل زرویی نصرآباد، شاعر، طنزپرداز، پژوهشگر و از بزرگان ادبیات امروز بود، که به گفته مرحوم کیومرث صابری فومنی پدر طنز معاصر ایران، قلم عبید و دهخدا را در دست داشت تا کار ایشان زمین نمانده باشد. ابوالفضل زرویی کم حرف، بی ادعا، دور از حاشیه و البته مظلوم بود. هرآنچه به دست آورد، با تلاش بود و از ادبیات، نه با زد و بند و توصیه و معامله.

شایسته شهر ادیب‌پروری مثل یزد است که یکی از خیابان‌ها یا میادین مهمش را به نام این افتخار ملی ثبت کند تا نامش بر سر زبان مردم بماند؛ آنچنان که در دل و دیده اهل ادب و فرهنگ ماندگار است.

امیدوارم این مهم در سایه توجه جنابعالی و دیگر اعضای آن شورای محترم به تصویب برسد و در روز تولد ابوالفضل در نیمه اردیبهشت سال آینده (15/02/1398) در مراسمی محترم و در خورِ شان او و همه یزدی‌ها رونمایی شود.»

گفتنی است «نصرآباد» نام دهستانی در بخش مرکزی شهرستان تفت در استان یزد است.

ابوالفضل زرویی نصرآباد، طنزپرداز، شاعر و پژوهشگر، دهم آذر سال جاری بر اثر عارضه قلبی دار فانی را وداع گفت.