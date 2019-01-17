به گزارش خبرنگار مهر، عباس شرفی در گفت و گو با رسانه ها در سخنانی، اظهار داشت: با توجه به پیش بینی هواشناسی درخصوص وقوع برف و بوران تا ساعاتی دیگر، تمام نیروها و امکانات راهداری در سراسر محورهای استان در آماده‌باش قرار دارند.

وی، گفت: بر اساس پیش بینی هواشناسی از ظهر امروز پنج‌شنبه ۲۷ دی ماه، جوی ناآرام، مه‌آلود و همراه با بارش باران و برف و رگبار شدید در سراسر استان خواهیم داشت تاکید می شود هموطنان، طی این مدت از سفر در محورهای استان پرهیز کنند و درصورت ضرورت، ضمن رعایت نکات ایمنی و سرعت مطمئنه حتما تجهیزات ایمنی از جمله زنجیر چرخ، لباس گرم و جیره غذایی به همراه داشته باشند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان با بیان اینکه تمام نیروها و امکانات راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان برای مقابله با بحران بسیج شده است، افزود: در حال حاضر ۲۲ اکیپ راهداری با تمام تجهیزات در راهدارخانه ها و محورهای مواصلاتی استان به صورت آماده‌باش و گشت‌زنی و نیروهای ستادی نیز در حال پشتیبانی هستند.

شرفی، گفت: در روز و شب گذشته نیز شاهد بارش باران در محورهای استان بودیم و نیروهای راهداری و ستادی تا صبح امروز مشغول ریزش‌برداری و خدمت‌رسانی در محورها به‌ویژه محور پلدختر بودند.

وی، از رسانه‌ها خواست نسبت به آگاه‌سازی مردم درخصوص رعایت نکات ایمنی با راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان همکاری کنند.