افزایش دهستان های قرارگاه پیشرفت و آبادانی/تشکیل مرکز هماهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی قاسمی صبح پنج شنبه در مراسم معارفه معاونت اجتماعی سپاه انصار الرضا( ع) با بیان اینکه انقلاب اسلامی انسان محور بوده و بر دوش انسان های مومن، انقلابی ایجاد شد، افزود: با این انقلاب توانستیم در مقابل زیاده خواهی دشمن مقابله کرده و ۴۰ سال در برابر برنامه های دشمن ایستادگی کنیم.

فرمانده سپاه انصار الرضا( ع) خراسان جنوبی بیان کرد: اگر دشمن بخواهد به انقلاب ضربه بزند باید انسان ها را از روحیه انقلابی پایین آورده و در جامعه شکاف ایجاد کند.

وی با بیان اینکه سپاه از سال ۶۴ با اجرای برنامه هایی در ابعاد بهداشتی، عمرانی و برگزاری اردوهای جهادی به دنبال محرومیت زدایی بود، اظهار کرد: همچنین با توجه به دغدغه رهبری، برنامه های فرهنگی و مقابله با آسیب های اجتماعی را در دستور کار قرار داد.

افزایش دهستان های قرارگاه پیشرفت و آبادانی

فرمانده سپاه انصار الرضا( ع) خراسان جنوبی خواستار اتحاد و وحدت مردم و مسئولان شد و بیان کرد: اتحاد لازمه قوام و امید بخشی بوده که اگر نباشد باعث تخریب جامعه می شود.

وی با بیان اینکه آسیب های اجتماعی در بعد فرهنگی و نرم افزاری ورود می کند که مقابله با آن نیازمند ساختار است، اظهار کرد: سپاه استان در این راستا با اجازه رهبری، ساختاری با عنوان معاونت اجتماعی را تشکیل داده است.

سردار قاسمی با بیان اینکه در مناطقی که توجه خاصی نداشتیم، مسائل اجتماعی به مشکل و آسیب تبدیل شده است، گفت: آسیب های اجتماعی در حال تغییر و تحول بوده و اگر به طور مستمر رصد نشود، نمی توان برنامه ریزی دقیقی داشت.

وی با اشاره به شئونات اجتماعی جامعه بیان کرد: بر اثر غفلت ها کاری کردیم که بخشی از طبقه های اجتماعی در عوض پیشرفت، تنزل داشته اند.

فرمانده سپاه انصار الرضا( ع) خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای مقابله با آسیب های اجتماعی بیان کرد: محله های آسیب پذیر شناسایی شده و بنا بر اولویت، اقدامات مطلوبی انجام شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شش دهستان تحت پوشش قرارگاه پیشرفت و آبادانی قرار دارند، افزود: افزایش تعداد دهستان ها در دستور کار قرار دارد.

تشکیل مرکز هماهنگی در استان

سردار قاسمی با بیان اینکه قرار گاه جواد الائمه در مناطق آسیب دیده شهری اقداماتی انجام می دهد، گفت: همچنین در این زمینه سازمان های مردم نهاد و دیگر دستگاه های ذیربط همکاری می کنند.

فرمانده سپاه انصار الرضا( ع) خراسان جنوبی خواستار تشکیل مرکز هماهنگی به مدیریت استاندار شد و گفت: این مرکز خدمات دستگاه ها و نهاد ها که در راستای کاهش آسیب های اجتماعی و محرومیت زدایی انجام می دهند را تجمیع کند.

وی با بیان اینکه بخشی از معضلات کنونی به برنامه های دشمن، بخشی به غفلت مسئولان و بخشی به قهر طبیعت بر می گردد، افزود: این مشکلات باعث روند مهاجرت روستاها به حاشیه شهرها شده است.

فرمانده سپاه انصار الرضا( ع) خراسان جنوبی ادامه داد: بیکاری ها، مشکلات و بعضا بزهکاری های خاصی در حاشیه نشینی حاصل شده که امید است بتوانیم رفع کنیم.

وی بیان کرد: با توجه به تاکید رهبری به سبک زندگی اسلامی، باید در واحدهای درسی دانشگاه ها مد نظر قرار گیرد.