اعضای بدن بیمار مرگ مغزی ساکن قوچان به ۵ بیمار اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ظهر پنجشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: عمل اهدا عضو نوروز بوالفضل ملاکی ۳۳ ساله ساکن قوچان پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارستان منتصریه مشهد انجام شد.

دکتر ابراهیم خالقی خاطر نشان کرد: کبد زنده یاد ابوالفضل ملاکی در بیمارستان بوعلی سینا شیراز به آقای ۴۷ ساله ساکن تبریز به صورت رایگان پیوند شد و به نامبرده زندگی دوباره بخشید .

وی گفت: همچنین قرنیه ها ی مرحوم ابوالفضل ملاکی جهت پیوند به بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) مشهد ارسال شد .