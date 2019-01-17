آمریکا: هدف از استقرار سامانه موشکی در اروپا رفع تهدید ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، همزمان با بازدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از پنتاگون برای رونمایی از نسخه بازنگری شده سند موشکی این کشور، یک مقام آگاه مدعی شد: هدف آمریکا از استقرار موشک در اروپا، دفع تهدید کشورهای سرکشی چون ایران است.
وی در این باره مدعی شد: توانمندیهای دفاع موشکی در درجه نخست برای مقابله با تهدید کشورهای سرکش، مستقر شده است. برای مثال، سامانههای مستقر در اروپا برای مقابله با تهدیدات فرامنطقهای مانند آنچه که از جانب ایران میآید، است.
این مقام آمریکایی در ادامه مدعی شد: نسخه جدید سند موشکی آمریکا علاوه بر موشکهای بالستیک، موشکهای کروز و تسلیحات هایپرسونیک را نیز پوشش میدهد تا به این ترتیب دایره دفاعیمان گسترش یابد.
به گزارش مهر، انتظار میرود در نسخه بازنگریشده سند موشکی آمریکا، بر لزوم استقرار سنسورهای ماهوارهای پیشرفته در فضا با هدف رهگیری هرچه بهتر موشکهای دشمن، تاکید شود.
البته قرار نیست تجهیزات رهگیری نیز در فضا مستقر شود.
گفتنی است حین بازدید از پنتاگون، مایک پنس معاون رئیس جمهور، جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید و مقامات بلندپایه نظامی آمریکا نیز ترامپ را همراهی میکنند.
این نخستین نسخه بازنگری شده سند موشکی آمریکا از سال ۲۰۱۰ میلادی به این سوی است.
ادعا میشود که نسخه جدید به دلیل مشاهده تغییرات قابل توجه در تهدیدهای پیرامونی ارائه شده است که بی ارتباط با پیشرفتهای موشکی چین و روسیه نیست.
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