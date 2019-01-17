میدان‌ تیر فرماندهی انتظامی شهرستان دیر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی شهرستان دیر صبح پنجشنبه در این آیین گفت: میدان تیر سه کاره شهید خسرو محمد زاده به مساحت ۱۸۰ هزار متر مربع از سوی منابع‌طبیعی شهرستان دیر به نیروی‌انتظامی واگذار شد که در آن ۲۱ سیبل جانمایی شده است.

سرهنگ فرهاد آراوند با بیان اینکه با توجه به وجود یگان های ویژه، سپاه‌پاسداران، گردان‌های عاشورا، پایگاه‌های مقاومت بسیج، دریابانی نیاز به داشتن یک میدان تیر در این شهرستان لازم و ضروری است اظهار داشت: میدان تیر نیروی انتظامی این شهرستان با استفاده سه فاصله ۲۵ متر، ۱۰۰ متر و ۳۰۰ متر در زمینی به وسعت ۱۸ هکتار احداث شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان دیر گفت: فضای پارکینگ این مجموعه گنجایش نزدیک به هزار دستگاه خودرو را دارا است و با توجه به وضعیت این میدان از تمامی زوایا امکان استفاده از آن خواهد بود.

سرهنگ آراوند بیان کرد: این میدان تیر به نام شهید خسرو محمدزاده یکی از شهیدان نیروی انتظامی شهرستان نام گذاری شده است.

فرماندار شهرستان دیر نیز در این آیین ضمن تقدیر از تلاش‌های شبانه روزی فرماندهی و مجموعه انتظامی شهرستان دیر، گفت: تعامل بسیار بالای فرماندهی انتظامی شهرستان با شورای تامین بر نظم و امنیت جامعه می‌افزاید و جا دارد این تعاملها بیش از پیش بیشتر و تقویت شود.

کریم علی حسنی روحیه مردم داری فرماندهی انتظامی شهرستان در کنار اقتدار و شجاعت وی از نقاط قوت وی و اعضای تأمین شهرستان برشمرد و اظهار داشت: در ایام مختلف سال در شهرستان امنیت مطلوبی را شاهد هستیم و این مهم به همدلی اعضای شورای تأمین، همکاری ادارات و همراهی مردم با نیروی انتظامی برمی‌گردد.