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۲۷ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۲۷

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه:

درگیری محیط بانان فیروزکوه با شکارچیان غیرمجاز/۴ شکارچی گریختند

درگیری محیط بانان فیروزکوه با شکارچیان غیرمجاز/۴ شکارچی گریختند

فیروزکوه- سرپرست اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه از درگیری محیط بانان فیروزکوه با شکارچیان غیرمجاز خبر داد و گفت: یک شکارچی دستگیر شده و ۴ نفر دیگر گریختند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد فیروزنیا  پیش از ظهر پنج شنبه در جمع تعدادی از خبرنگاران حاضر در اداره محیط زیست فیروزکوه گفت: شب گذشته محیط بانان فیروزکوه در حین گشت زنی در ارتفاعات «شادمهن» با یک گروه شکارچی غیرمجاز مواجه شدند.

وی افزود: محیط بانان اقدام به تعقیب این افراد شده و توانستند یک نفر از این شکارچیان غیرمجاز را دستگیر کنند و تحویل مراجع قضایی دهند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه گفت: از این شکارچیان غیرمجاز لاشه ۲ راس میش، یک راس قوچ وحشی، یک قبضه اسلحه غیرمجاز، تیر فشنگ ساچمه زنی و ۲ تیر چارپاره و دوربین شکاری کشف و ضبط شد.

فیروزنیا گفت: متاسفانه ۴ نفر از این شکارچیان متواری شدند، که پیگیری های لازم برای دریافت حکم جلب آن ها ادامه دارد.

کد مطلب 4515706

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