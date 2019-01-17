درگیری محیط بانان فیروزکوه با شکارچیان غیرمجاز/۴ شکارچی گریختند

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد فیروزنیا پیش از ظهر پنج شنبه در جمع تعدادی از خبرنگاران حاضر در اداره محیط زیست فیروزکوه گفت: شب گذشته محیط بانان فیروزکوه در حین گشت زنی در ارتفاعات «شادمهن» با یک گروه شکارچی غیرمجاز مواجه شدند.

وی افزود: محیط بانان اقدام به تعقیب این افراد شده و توانستند یک نفر از این شکارچیان غیرمجاز را دستگیر کنند و تحویل مراجع قضایی دهند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه گفت: از این شکارچیان غیرمجاز لاشه ۲ راس میش، یک راس قوچ وحشی، یک قبضه اسلحه غیرمجاز، تیر فشنگ ساچمه زنی و ۲ تیر چارپاره و دوربین شکاری کشف و ضبط شد.

فیروزنیا گفت: متاسفانه ۴ نفر از این شکارچیان متواری شدند، که پیگیری های لازم برای دریافت حکم جلب آن ها ادامه دارد.