صادرات و قاچاق خاک هرمز صحت ندارد/نیروگاه بندرعباس آلاینده است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب مسیحی تازیانی صبح پنجشنبه در نشست خبری بیان داشت: علت برگزاری این جلسه در شهر بندر خمیر به عنوان یکی از زیباترین شهرهای استان این است که این شهریه شهر دارای تالابی معروف است.

وی با بیان اینکه در این جلسه قرار است موضوعات عملکردی استان در خصوص محیط زیست و ارائه برنامه هفته هوای پاک بیان شود، تصریح کرد: ١٧٠٠ واحد صنعتی و خدماتی در کل استان وجود دارد که ٨٠٠ واحد آن فعال و ١٦٠واحد به طور مستمر با توجه به آلودگی در حوزه پساب ها و هوا نیاز به پایش دارند.

مسیحی با اشاره به اینکه از این ١٦٠ واحد گزارشات را طبق ممیزات موجود پایش می کنند، اظهار کرد: صنایع غرب بندرعباس و صنایع آلاینده استان بار آلودگی زیادی دارند و اثرات ان روی محیط زیست بیشتر است.

وی در خصوص پیگیری پروژه های گاز استان عنوان کرد: طبق آخرین اقدامات انجام گرفته سازمان محیط زیست استان، پروره گازرسانی قشم مجوز خود را دریافت کرد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان با اشاره به اینکه به پروژه ٢٢اینچ صنایع انرژی بر نیز مجوز داده شد، بیان کرد: پروژه نیروگاه کلاس F ، ٨٩٠ مگاواتی از محیط زیست کشور گرفته شد و طی اخرین مجوز تا تابستان سال اینده واحد ٣٠٧مگاواتی ان احداث خواهد شد.واحد دوم آن نیز در سال ٩٩ کامل و قرار بر این است که برای باز سازی مجدد، هر واحد را از مدار خارج و تعمیر تا بار الودگی را کاهش دهد.

مسیحی با بیان اینکه به نیروگاه های متعددی در استان مانند کوهستک سیریک و ٥٠٠مگاواتی قشم مجوز داده شده است، خاطرنشان کرد: تعداد نیروگاه های گاز سوز بیشتر و مزوت سوز کمتر می شود. بنا به دستور دیسپاچینگ تهران گازی که به بندرعباس داده می شود١٥درصد است که معادل یک میلیون مترمکعب در روز است.

وی با اشاره به اینکه یک ماه پیش به استانداری نامه ای ارسال کردیم و استاندار نیز از دیسپاچینگ تهران پیگیر شد تا گاز بیشتری از تهران گرفته شود، اضافه کرد:صنایع بزرگ طبق آمار تماما گاز سوزند و از سوخت های سنگین استفاده نمی کنند.

این مقام مسئول با بیان اینکه ٤ ایستگاه فعال پایش انلاین در بندر و شهرستان ها در مبحث ریزگرد ها وجود دارد، اظهار کرد: سه واحد فعال در غرب و یک واحد در بندرعباس، یک ایستگاه سنجش برای رصد درات معلق امسال شروع به کار کرده ایت و ٤ شهری‌تان با توجه به پنج نقطه پتانسیل ریزگردی و چهار دستگاه پورتابل خریداری شده است.

مسیحی با اشاره به اینکه در جاسک، میناب، بندرلنگه و قشم توزیع شده است، اظهار کرد: دو ایستگاه ثابت در حال خربد است و در ماه های پایانی سال در خمیر و جاسک نصب خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه درتابستان سال جاری طی ٤ روز، ریزگردها و آثار آن ثبت شده است، به نظر می رسد باید پایش مستمر صورت گرفته و در اختیار مسئولان استانی قرار بگیرد تا برنامه هایی برای پایش الودگی داشته باشند، بیان کرد: شهرستان های پارسیان، بندرلنگه و قشم در برنامه توسعه آتی در حال رشد است، باید تصمیماتی برای کاهش الودگی هوا و راهکارهایی برای کاهش آثارریزگرد ها اتخاذ شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان ادامه داد: باتوجه به اعتبارات اندکی که برای هرمزگان تخصیص یافته است، بخشی به اثار شن های روان و ریزگردها و بخشی به صورت درخت های دست کاشت نگهداری می شود تا برای مثال در شهرستان جاسک شن های روان بر کل منطقه تاثیر نگذارد.

وی با تأکید بر اینکه تعداد مراکز معاینه فنی در تمام شهرهای استان باید گسترش یابد، اضافه کرد: سنوات معاینه فنی برای خودرو های شخصی کاهش و به ٤سال و برای خودرو های عمومی به دو سال رسیده است و به صورت ادواری باید تکرار شود.

مسیحی با اشاره به اینکه تمام صنایع خود اظهاری را انجام می دهند و ٧٠ درصد صنایع مشمول خود اظهاری از پایش می کنند، خاطرنشان کرد: ٢٣ واحد آلاینده در سال٩٥ بوده و در سال ٩٦به تعدا ٩ واحد رسیده است، واحد های کارخانه آسفالت را تعطیل کردیم و در حال حاضر صدور مجوز با توجه به وجود بک فیلتر ها است و این بک فیلتر ها اجباری شده است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان ادامه داد: ورود پساب های صنایع توسط همکاران کنترل می شود؛ جزایر سیری و لاوان در لیست آلاینده های محیط زیستی هستند و پیگیری های لازم برای حذف این دو جزیره از لیست درحال انجام است.

وی در خصوص صحبت های صورت گرفته مبنی بر صادرات خاک هرمز، تصریح کرد: صادرات خاک هرمز وجود ندارد، با توجه به این که صنعت و معدن مجوز قانونی به معدن فعال در هرمز داده و این معدن دارای مجوز قانونی و منبع اقتصادی هرمز است، محیط زیست دخالتی در آن نمی کند اما مدت چهار سال است که این معدن دیگر فعالیت نمی‌کند.

مسحی با اشاره به اینکه به ازای هر ١٠٠ هزار نفر ١٠ متر فضای سبز باید تخصیص یابد که این مقدار مربوط به شهرستان های میناب و بندرعباس است، اضافه کرد: فرهنگ سازی برای استفاده از خودرو های جمعی نیز باید لحاظ شده و توزیع سوخت های یورو ٤ در دستور کار محیط زیست قرار دارد. با پیگیری این سه موضوع بار آلودگی شهری کاهش خواهد یافت.