مرادی بازی صباباتری - استقلال را قضاوت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته داوران فدراسیون اسامی داورانی که بازی‌های هفته بیستم لیگ برتر را قضاوت می ‌کنند را اعلام کرد.

* اسامی این داوران به شرح زیر است:

جمعه 4/12/85

* ذوب‌آهن اصفهان - فجرشهیدسپاسی شیراز

داوران: جمشید دانش‌مهر، مجید ویشگاهی، مصطفی فراهانی وسید رسول ایازی ناظر: غلامرضا بهروان

* فولاد خوزستان - مس کرمان

داوران: رحیم رحیمی ‌مقدم، داود رفعتی، محسن فریمانی و مرداس جابری

ناظر: فرج اله یثربی

* برق شیراز- فولادمبارکه سپاهان

داوران: محمود رفیعی، علیرضا یزدانی، صادق نوری و محمدرضا صلواتی

ناظر: منوچهر نظری

* راه‌آهن تهران - سایپا

داوران: هدایت ممبینی، حسین نجاتی، محمدحسن معتمدی و محمدرضا فغانی

ناظر: ایرج نظری

* صباباتری - استقلال تهران

داوران: مسعود مرادی، رسول فروغی، حسن کامرانی ‌فر و فرزاد محمدی ‌مقدم

ناظر: محمود خوشخوان

یکشنبه 6/12/85

* پرسپولیس - پیکان

داوران: محسن ترکی، رضا سخندان، مرتضی کریمی و عباس جدیدی

ناظر: زاهد بحرینی



برگزاری دو بازی ملوان - پاس و ابومسلم مشهد - استقلال اهواز از چارچوب مسابقات هفته بیستم مسابقات لیگ برتر به زمان دیگری موکول شد.

کد مطلب 451572