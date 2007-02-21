۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۵۹

اسامی داوران هفته بیستم لیگ برتر اعلام شد؛

مرادی بازی صباباتری - استقلال را قضاوت می کند

قضاوت حساس ترین دیدار هفته بیستم رقابت های لیگ برتر بین تیم های استقلال و صباباتری بر عهده مسعود مرادی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته داوران فدراسیون اسامی داورانی که بازی‌های هفته بیستم لیگ برتر را قضاوت می ‌کنند را اعلام کرد.
*  اسامی این داوران به شرح زیر است:
جمعه 4/12/85
* ذوب‌آهن اصفهان - فجرشهیدسپاسی شیراز
داوران: جمشید دانش‌مهر، مجید ویشگاهی، مصطفی فراهانی وسید رسول ایازی ناظر: غلامرضا بهروان 
* فولاد خوزستان - مس کرمان
داوران: رحیم رحیمی ‌مقدم، داود رفعتی، محسن فریمانی و مرداس جابری
ناظر: فرج اله یثربی 
* برق شیراز- فولادمبارکه سپاهان
داوران: محمود رفیعی، علیرضا یزدانی، صادق نوری و محمدرضا صلواتی
ناظر: منوچهر نظری 
* راه‌آهن تهران - سایپا
داوران: هدایت ممبینی، حسین نجاتی، محمدحسن معتمدی و محمدرضا فغانی
ناظر: ایرج نظری 
* صباباتری - استقلال تهران
داوران: مسعود مرادی، رسول فروغی، حسن کامرانی ‌فر و فرزاد محمدی ‌مقدم
ناظر: محمود خوشخوان 
یکشنبه 6/12/85
* پرسپولیس - پیکان
داوران: محسن ترکی، رضا سخندان، مرتضی کریمی و عباس جدیدی
ناظر: زاهد بحرینی
 
برگزاری دو بازی ملوان - پاس و ابومسلم مشهد - استقلال اهواز از چارچوب مسابقات هفته بیستم مسابقات لیگ برتر به زمان دیگری موکول شد.
