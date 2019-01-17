هشدار درباره مسمومیت با گاز مونوکسید کربن/قاتل خاموش در کمین است

علیرضا عباسی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش رو بودن فصل سرد سال و خطر استنشاق گاز مونوکسید کربن بیان کرد: مونوکسید کربن از طریق وسایل گاز سوز مانند بخاری، پکنیک، آبگرم کن، چراغ آلادین، زغال و لوله اگزوز ماشین ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه علائم گازگرفتی مشابه علائم سرما خوردگی است، اظهار کرد: سردرد، سرگیجه، سوزش در چشم، خستگی و ضعف و بی حالی از جمله علائم مسمومیت با گاز مونوکسید کربن است.

عباسی اظهار کرد: بیماری که دچار مسمومیت با مونوکسید کربن شده باید به فضای بازی منتقل شده و بلافاصله از اورژانس درخواست کمک شود.

معاون اورژانس خراسان جنوبی با بیان اینکه همچنین دکمه زیر یقه بیمار باز و لباس های تنگ وی خارج شود، اظهار کرد: اگر بیمار دچار کاهش هوشیاری باشد از راه دهان به وی چیزی داده نشود.

وی با بیان اینکه مرگ در اثر گازگرفتگی را مرگ خاموش می گویند چراکه درد و رنجی برای بیمار ایجاد نمی کند، افزود: مونوکسید کربن گازی سمی، بی رنگ و بی بو است و فرد متوجه حضور گاز در خانه نمی شود.

عباسی با بیان اینکه طی سال گذشته ۶۵ مورد حادثه مسمومیت با گاز مونوکسید کربن به اورژانش گزارش شده است، افزود: طی این ماموریت ها به ۱۲۵ مصدوم امداد رسانی شد.

وی با بیان اینکه بیشترین مسمومیت ها طی دی و بهمن رخ می دهند، اظهار کرد: بیشترین حوادث سال گذشته مربوط به شهرستان بیرجند بوده و طی بهمن ماه رخ داده است.

معاون اورژانس خراسان جنوبی خواستار کنترل وسایل گاز سوز از سوی مردم شد و افزود: شعله بخاری آبی باشد و اگر با شعله زرد و نارنجی بسوزد نشان دهنده انتشار گاز مونوکسید کربن در داخل خانه است.