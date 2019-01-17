به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، شبکه ال بی سی لبنان گزارش داد که صباح الاحمد الجابر الصباح امیر کویت در نشست اقتصادی سران عرب در بیروت شرکت نخواهد کرد.

شبکه مذکور جزئیات بیشتری در این خصوص ارائه نداده و وزارت خارجه لبنان نیز هنوز این اخبار را رد یا تأیید نکرده است.

این در حالیست که بر اساس اخبار منتشر شده امیر قطر و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز اعلام کرده اند که بنا به دلایلی در این نشست شرکت نخواهند کرد و تنها رؤسای جمهور عراق، تونس و موریتانی در کنار رئیس جمهور لبنان در این نشست شرکت می کنند.

نشست اقتصادی سران عرب در بیروت روز یکشنبه هفته آینده برگزار می شود.