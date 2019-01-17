ملت ایران در ۴۰ سالگی انقلاب اوج اقتدار خود را نشان خواهند داد

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار با اعضای قرارگاه فرهنگی ستادنمازجمعه این شهرستان گفت: آرمان های امام (ره) و آرمانهای انقلاب باید زنده باشد و نسل جدید از آن با اطلاع باشد.

وی گفت: امروز باید وضعیت واقعی قبل از انقلاب برای جوانان بازگو شود و گفته شود که امام خمینی (ره) چرا قیام کرد و چگونه حرکت کرد.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین افزود: قبل از انقلاب ایران، همه مردم و مسئولین کشور زیر سلطه آمریکایی ها بودند و بدون اجازه نمی توانستند کاری انجام بدهند اما امروز جمهوری اسلامی ایران در اوج اقتدار و استقلال می بینیم که در جهان تاثیر گذار است.

محمودی گلپایگانی گفت: در زمان شاه و قبل از انقلاب مردم ما در اوج ذلت بودند، بنده خود آن روزها را دیدم و باید بازگو کنم، امروز ملت ایران با تمام فشارهای اقتصادی در بهشت زندگی می کنند.

وی تصریح کرد: قبل از انقلاب هیچ کس حق نداشت حتی به یک سرباز آمریکایی دستور بدهد اما آن ها هرکاری می خواستند با ملت ایران انجام می دادند.

امام جمعه ورامین در بخش پایانی گفت: در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی باری دیگر مردم انقلابی و فهیم ایران به صحنه می آیند و به تمام جهان نشان خواهند داد که ایران اسلامی ۴۰ سالگی خود را با اقتدار جشن خواهد گرفت.