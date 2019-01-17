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۲۷ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۰۷

رئیس شورای هیئات مذهبی کاشان:

ویژه برنامه ۴۰ منبر فاطمی در کاشان برگزار می شود

ویژه برنامه ۴۰ منبر فاطمی در کاشان برگزار می شود

کاشان - رئیس شورای هیئات مذهبی کاشان با بیان اینکه ویژه برنامه ۴۰ منبر فاطمی در مورد بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی است، گفت: این ویژه برنامه در هیئات مذهبی برگزیده کاشان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی رضازاده پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به ویژه برنامه های فرهنگی مذهبی درنظرگرفته شده در هیئات مذهبی کاشان اظهار داشت: ویژه برنامه ۴۰ منبر فاطمی در چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به تقارن ایام الله دهه فجر و ایام شهادت حضرت زهرا (س) درنظر گرفته شده است 

وی با بیان اینکه شور انقلاب از ۲۶ دی ماه سالروز فرار شاه تا بازگشت امام راحل به میهن اوج گرفته بود، افزود: ویژه برنامه های فرهنگی مذهبی از یک ماه قبل برنامه ریزی شده است و بر همین اساس۴۰ هیئت در سطح شهرستان کاشان انتخاب شده تا انقلاب اسلامی و موارد مربوط به آن به آحاد مردم تبیین شود.

شهرستان کاشان ۲۸ شهید تا قبل از وقوع جنگ تحمیلی تقدیم انقلاب اسلامی کرده است

رئیس شورای هیئات مذهبی کاشان با بیان اینکه شهرستان کاشان ۲۸ شهید تا قبل از وقوع جنگ تحمیلی تقدیم انقلاب اسلامی کرده است، ابراز داشت: نقش هیئات مذهبی در پیروزی انقلاب اسلامی بسیار موثر بوده است به نحوی که سرمنشاء بسیاری از شهدای انقلاب اسلامی از جوانان هیئتی بوده است.

کد مطلب 4515762

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