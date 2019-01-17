مصرف گاز در قزوین مدیریت شود

اسماعیل مفرد بوشهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اعلام وضعیت هوا توسط سازمان هواشناسی که حکایت از افزایش سرما در روزهای پنج شنبه تا شنبه دارد پیش بینی می گردد شاهد افزایش مصرف گاز در سطح استان باشیم که این موضوع بر اهمیت مدیریت مصرف و بهینه مصرف کردن گاز در روزهای آتی خواهد افزود.

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین با توجه به کاهش دما، روند میزان مصرف گاز در بخش های خانگی داستان را در روزهای اخیر افزایشی توصیف کرد و افزود: روز دوشنبه ۲۴دی ماه امسال مصرف گاز مشترکین استان با عبور از مرز ۱۲ میلیون و ۹۷۹ هزار متر مکعب رکورد زد که احتمال ادامه این روند در روزهای آینده نیز وجود دارد.

بوشهری با بیان اینکه جایگاه گاز طبیعی به عنوان یک سرمایه ملی بی بدیل است گفت: ما از همه مشترکین خانگی گاز می خواهیم با رعایت مدیریت مصرف در درجه اول هزینه های اقتصادی خانواده را کاهش دهند و همچنین نقش مهم و موثر خود را در استمرار جریان گاز به تمامی نقاط کشور به خوبی ایفا کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین همچنین با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در مصرف گاز و استفاده از لوازم گازسوز استاندارد افزود: مشترکین گاز می توانند با چند راهکار ساده همچون رعایت پوشش مناسب زمستانی در منزل و کم کردن درجه آبگرمکن و پکیج ها، رعایت دمای رفاه بین ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتیگراد، خاموش کردن وسایل گرمایشی در اتاق‌هایی که در طول روز از آن‌ها استفاده نمی‌شود و استفاده بیشتر از نور آفتاب، یار دیگر شرکت گاز در استمرار بدون وقفه جریان گاز باشند.