پرداخت بیش از۷۶ میلیاردریال تسهیلات اشتغال روستایی در بخش گردشگری

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب یزدان پناه اظهار کرد: این تسهیلات با هدف تقویت و توسعه واحدهای بوم‌گردی در روستاهای مستعد گردشگری پرداخت می‌شود.

یزدان پناه رونق بومگردی را رویکرد این اداره کل برای توسعه گردشگری و اقتصاد محلی برشمرد و گفت: با این اقدام به توسعه چشمگیر گردشگری بوم گردی در استان امیدواریم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۰ اقامتگاه بومگردی در استان فعالیت دارند، بیان کرد: اقامتگاه‌های بومگردی فرصتی برای توسعه پایدار گردشگری است که در تلاش برای رونق این بخش از گردشگری در استان هستیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی با بیان اینکه اکنون ۱۱۰ نفر، متقاضی ایجاد خانه های بوم گردی هستند، اظهار کرد: مدیریت بوم گردی در بسیاری از روستاها به صورت خانوادگی است و این امر سبب شده اشتغال در روستاها رونق پیدا کند.