تربیت ۱۴۰۰ دانش آموزحافظ قرآن در مدارس خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان جنوبی، محمد علی واقعی در نشست شورای قرآن، عترت و نماز اظهار کرد: در حال حاضر ۴۸ دانش آموز حافظ کل قرآن داریم که از این تعداد ۲۸ نفر دختر و ۱۴ نفر پسر هستند.

وی اضافه کرد: دانش آموزان حافظ کل قرآن در اردوی سه روزه زیارتی به مشهد مقدس و زیارت حرم حضرت علی بن موسی الرضا(ع) اعزام می شوند.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از ثبت نام ۱۸ درصد دانش آموزان دختر و پسر استان در آزمون حفظ جزء ۳۰ قرآن مجید خبر داد و تصریح کرد: در بخش فرهنگیان نیز تا کنون قریب ۱۲ هزار نفر از معلمین زن و مرد استان برای شرکت در این آزمون ثبت نام کرده اند.

واقعی با اشاره به استقبال بی نظیر دانش آموزان و فرهنگیان استان از برنامه های قرآنی، ادامه داد: میزان استقبال دانش آموزان و فرهنگیان استان از برنامه ها و آزمون های قرآنی ۱۰ برابر سایر دستگاه های اجرایی در استان است که این خود حکایت از حضور فعال فرهنگیان و تلاش وافر این قشر خدوم در تربیت صحیح فرزندان این خطه از میهن اسلامی دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از برگزاری اجلاسیه نماز دانش آموزان استان تا پایان سال جاری خبر داد و تأکید کرد: بسیاری از مشکلات و ناهنجار ی های موجود در جامعه امروز ناشی از غفلت از نماز به ویژه نماز اول وقت است.

برنامه ریزی برای زمان و مکان اجلاسیه، تعداد دانش آموزان شرکت کننده و دوره تحصیلی آنان و نیز انتخاب سخنران کشوری این اجلاسیه، از مهم ترین مصوبات این نشست بودو همچنین در این جلسه از نادیا رهبر حافظ ۴ جزء قرآن مجید و دانش آموز پایه چهارم دبستان دخترانه نصیری بیرجند تجلیل شد.