به گزارش خبرنگار مهر، عنایتالله رحیمی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان افزود: نیازمند برنامههای علمی و عملی برای تحقق ارزشهای اجتماعی در آموزش و پرورش هستیم.
وی با تصریح بر اینکه پویایی جامعه از پویایی آموزش و پرورش نشات میگیرد، عنوان کرد: عشق به کشور، مردم و نظام، اخلاق مداری، اعتقاد به ارزشهای اسلامی، نشاط و امید به آینده باید در آموزش و پرورش رقم بخورد، تاکید کرد: به مسائل به شکل محتوایی و نه شکلی باید برخورد شود در حالی که بیشتر مسائل مطرح شده در این جلسه در شمار مباحث شکلی بود.
استاندار فارس برگزاری شورای آموزش و پرورش را نشانگر ارزش بالایی عنوان کرد که قانونگزار برای آموزش و پرورش قائل شده است؛ تمام خانوادهها در جامعه متاثر از اقدامات آموزش و پرورش هستند و هر کاری در ارتباط با پرورش مربوط به کل جامعه است.
وی اقدامات چهار دهه گذشته در نهاد تعلیم و تربیت را در فارس مهم دانست و خواستار اعلام عمومی و ترویج آنها در جامعه در مقابل هجمههایی شد که عدم کارآمدی مجموعههای تصمیم گیر را هدف قرار دادهاند.
استاندار فارس با بیان اینکه تلاشهای خوبی در بعد محتوا، ساخت و ساز و تعلیم و تربیت در دو دولت اخیر شکل گرفته است، گسترش دانشگاه فرهنگیان، اجرایی شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، پرهیز از تک بعدی نگری به دانش آموز، گسترش مدارس شبانهروزی و افزایش پوشش تحصیلی را گویای این مدعا عنوان کرد.
رحیمی ادامه داد: به سمتی حرکت کنیم که آموزش و پرورش و محیطهای دانش آموزی به فضای جاذب و نه دافع و انزجار دانش آموز تبدیل شود.
وی با بیان اینکه در دنیا امروز آموزشهای مجازی رونق یافته و لزوما پژوهش سرا برای ترویج پژوهش نیاز نیست، اضافه کرد: امروز این امکان با وجود تحولات دنیای مجازی و تکنولوژیها فراهم است.
استاندار فارس در پایان اعلام کرد: به دنبال ایجاد هزینههای جدید نباشیم اگرچه بعضی از این هزینهها سرمایه گذاری است؛ وضعیت بودجه انقباضی است و باید از امکانات موجود بهترین استفاده شود.
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