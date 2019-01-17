حکم پرونده یسنا صادر شد/محکومیت پدر کودک آزار به تحمل حبس و دیه

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دادگستری کل استان هرمزگان با اعلام صدور رأی قطعی در خصوص پرونده کودک آزاری در شهرستان حاجی آباد، موسوم به پرونده «یسنا» ، از محکومیت پدر این کودک دو ساله به اتهام کودک آزاری و جرح عمدی خبر داد.

بر اساس این گزارش : مراحل رسیدگی به این پرونده کودک آزاری ، پایان یافته و در نهایت منجر به صدور محکومیت قطعی برای متهم و تأیید آن در دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان شده است.

«یسنا» کودک دو ساله حاجی آبادی در تاریخ 26 آذرماه سال گذشته توسط پدرش با ضربه چاقو به ناحیه شکم مجروح شده بود که دستگاه قضایی استان هرمزگان به محض اطلاع از این حادثه دلخراش به دستور حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، رسیدگی به موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار داد.

پس از تشکیل پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان حاجی آباد ، در نخستین اقدام ، پدر این کودک که پس از مبادرت به اقدام مجرمانه، متواری شده بود ، بازداشت و با قرار وثیقه روانه زندان شد.

متهم در اظهارات خود به ایراد جرح عمدی به وسیله چاقو و کودک آزاری اقرار نمود و دادگاه رسیدگی کننده با توجه به نظریه پزشکی قانونی ، اقاریر متهم و مستندات موجود در پرونده، وی را به تحمل یکسال حبس و پرداخت دیه محکوم کرد که رأی مذکور پس از تأیید در دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان ، قطعیت یافته و در مرحله اجرا قرار دارد.