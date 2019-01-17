ادارات حق امحای اسناد اداری را ندارند/ جمع آوری نسخ خطی

به گزارش خبرنگار مهر، امین اله آزادیان ظهر پنجشنبه در جلسه شورای ادارای شهرستان سوادکوه، با اشاره‌ای به پیشینه سازمان اسناد و امور کتابخانه‌ها، در رابطه با کتابخانه ملی گفت: این کتابخانه در سال ۱۳۱۶ تأسیس و وظیفه گردآوری کلیه آثار مکتوب و غیرمکتوب کشور را برعهده دارد و همچنین، کلیه کتب فارسی در سراسر جهان و کلیه کتنب غیرفارسی مرتبط با اسلام و ایران را از سراسر جهان خریداری می‌کند.

مدیر مرکز اسناد و کتابخانه‌های استان مازندران، از دیگر اقدامات کتابخانه ملی را جمع‌آوری نسخ خطی و نگهداری آنها در شرایط استاندارد برای افزایش طول عمر آنها برشمرد و گفت: با بایگانی استاندارد می‌توان طول عمر کاغذ را صدها سال بالا برد.

وی با بیان اینکه سازمان اسناد دارای هفت عضو است که این اعضا با اطلاع از پیشنیه تاریخی کشور و دارای قدرت اجرایی بالا هستند، افزود: سازمان اسناد، اسناد راکد ادارات را به دو گروه فاقد ارزش بایگانی و دارای ارزش بایگانی تقسیم کرده و گروه اول را با نظارت امحا کرده و گروه دوم را برای بایگانی به سازمان منتقل می کنند.

آزادیان با بیان اینکه اسناد پس از ورود بلافاصله ضدعفونی شده و بعد فهرست‌نویسی شده و سطح دسترسی آنها مشخص می‌شود، افزود: هیچ مدیر دستگاهی حق امحا سند ادارای خود را ندارد؛ چرا که آن سند شاید از نظر سازمان آنها به درد نخور تلقی شود اما ممکن است از دید ما بخشی از پیشینه تاریخی را تشکیل دهد.

وی با تأکید بر معرفی افراد مطلع که اطلاعات را در سینه خود و به صورت مکتوب نشده دارند، افزود: این افراد بیانگر تاریخی شفاهی ما هستند و درصدد هستیم اطلاعات آنها را طریق مصاحبه جمع‌آوری کنیم.

در ادامه این مراسم، سعید یزدانی، با بیان اینکه در زمان پیروی انقلاب اسلامی دو تفکر لیبرالیستی و کمونیستی بر جهان حکمفرما بود، افزود: امام خمینی (ره) با حمایت مستضعفان تئوری سومی با نام جمهوری اسلامی ایران را مطرح کرد و این دو تفکر را به چالش کشید.

فرماندار سوادکوه، با بیان اینکه امام اسلام، جمهوریت و دموکراسی را در کنار هم قرار داد، خاطرنشان کرد: در طی این چهل سال، از پایین‌ترین سطح در حد شوراهای روستایی تا سطوح بالاتر همچون مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان توسط مردم انتخاب می‌شوند.

وی با بیان اینکه در آستانه چهل سالگی انقلاب، امریکا درصدد است تا ما نتوانیم جشن چهل سالگی انقلاب را برگزار کنیم، در رابطه با شرایط کنونی ایران گفت: این در حالی است که کشور ما رتبه اول امنیت را در منطقه خاورمیانه دارد، میزان امید به زندگی ۲۲ سال افزایش یافته، جزو پنج کشور در زمینه نانو و سلول هاس بنیادی و رتبه پانزدهم در تولید علم هستیم.

یزدانی با اشاره به اینکه در زمان انقلاب و آن شرایط سخت با اراده مردم پیروز شده‌ایم و امروز نیز با همکاری مردم و رشد کشورها در بسیاری از عرصه‌ها، پیروزی امر غیرممکنی نیست، افزود: امروز ۲۰ میلیون انسان آماده رزم داریم و نیروهای مسلح ما در ایده‌آل‌ترین شرایط بعد از انقلاب قرار دارند که حتی در جنگ هم این شرایط آرمانی را نداشته‌ایم.

وی با تأکید بر هوشیاری مردم در مقابله با دشمن و با بیان اینکه دشمن در سناریو ناامیدسازی تا حدی موفق بوده است، افزود: متاسفانه بخش اعظم مردم این سناریو را پذیرفته‌اند چرا که نتوانستیم اقدامات انجام شده را در راستای امیدوارسازی مردم اطلاع‌رسانی کنیم.