به گزارش خبرنگار مهر، قرار گرفتن کاغذ در لیست کالاهای اساسی و بیان تخصیص ارز دولتی برای واردات این محصول به کشور این روزها نه تنها گرهی از کلاف پیچیده آن باز نکرده است که روزبه روز و با افزایش قیمت کاغذ به سردرگمی ناشران افزوده است.

مساله‌اما از جایی شروع می‌شود که با وجود قرارگرفتن کاغذ در لیست اقلام ضروری که به درخواست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت پذیرفته است، ارز تخصیص یافته برای واردات کاغذ به گونه‌ای است که واردکنندگان این محصول عملا فعالیت تجاری خود را قفل شده و غیرقابل انجام می‌بینند.

در این زمینه محمد حسین متولی از ناشران و واردکنندگان کاغذ به کشور به خبرنگار مهر می‌گوید: ماغذ در حال حاضر در لیست کالاهای تحت حمایت و در ردیف کالاهای ضروری قرار دارد اما دریافت ارز برای واردات آن مشمول کاغذی بازی و بروکراسی بسیار زیادی است. بعد از این مساله هم بانک مرکزی می‌گوید برای واردات کاغذ تنها روبل روسیه، لیرترکیه و روپیه هندوستان قابل تخصیص ایت و این ارزها در مقصد و در بانکی برای واردات به شما تخصیص می‌یابد و شما نیز حق تبدیل آن به ارز دیگری را ندارید.

وی ادامه داد: بسیاری از کاغذهای مصرفی در ایران از جمله کاغذ بالکی که مورد استفاده ناشران است منشا اروپایی دارد و این ارزها در اروپا به کار واردکننده نمی‌آید. خود من الان شش ماه است که به خاطر این معضل یک محموله 500 تنی کاغذ بالک را نتوانسته‌ام به ایران برسانم. از سوی دیگر کشورهای شرقی نیز این روزها با اطلاع از اوضاع ایران مبدا مطمئنی برای واردات به شمار نمی‌روند. این کشورها اولا حاضر به مبادله تجاری از طریق Lc با ایران نیستند و بسیار پیش آمده که در حین مبادله زیر همه چیز زده‌اند و خواستار مبالغ بیشتری شده‌اند

متولی در ادامه به این مساله نیز اشاره می‌کند که بانک مرکزی اولیوت تخصیص ارزهای دیگر را برای واردات دارو و اقلام غذایی قرار داده است.

این فعال حوزه نشر در ادامه با اشاره به اینکه دولت و وزارت ارشاد باید سریعتر به فکر خروج کاغذ از لیست کالاهای مورد حمایت و در اولویت و تخصیص ارز نیمایی به آن باشند گفت: وزارت ارشاد از این مساله بیم دارد که با این اقدام قیمت کاغذ بسیار گران شود و اوضاع از کنترلش خارج شود.

وی در ادامه با اشاره به متقاضیان واردات کاغذ و ماجرای پرونده‌های کارگروه کاغذ که پس از حضور در وزارت صنعت دارای ریزش زیادی می‌شوند نیز گفت: برخی از افراد بدون اطلاع از شرایط واردات کاغذ وارد این عرصه شدند. نه سرمایه داشتند و نه سابقه و نه حتی کارت بازرگانی. طبیعی است که پرونده و درخواست آنها تایید نشود

متولی در ادامه به این مساله اشاره کرد که راه برای حل این مشکل در شراط فعلی از طریق برخی صرافی‌ها مهیاست اما این مساله قیمت تمام شده برای واردات را تا پانزده درصد بالا می‌برد و پس از واردات کالا به دلیل اینکه سازمان حمایت بدون درنظر گرفتن این هزینه اضافی قیمت گذاری را انجام می‌دهد، وارد کننده تنها با ضرر روبرو می‌شود. به همین خاطر به نظر می‌رسد این مساله تنها با خروج کاغذ از لیست کالاهای ضروری و اجازه تامین ارز برای واردات آن از طریق سامانه نیمایی حل بشود. این کار هم تنها با خواست و اقدام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند آغاز شود.