ارتفاع برف در کوهرنگ به ۳ متر رسید/ ریزش بهمن در محورهای ارتباطی

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: بارش شدید برف و باران از روز چهارشنبه در استان چهارمحال و بختیاری آغاز شده و بارش ها بدون وقفه تاکنون در این استان ادامه داشته است.

بیشترین فعالیت سامانه بارشی وارد شده به استان چهارمحال و بختیاری در شهرستان کوهرنگ گزارش شده است.

بارش شدید برف طی سه سال گذشته در شهرستان کوهرنگ بی سابقه بوده است و هم اکنون ارتفاع برف در ارتفاعات این شهرستان به بالای سه متر رسیده است.

محور های ارتباطی گردنه چری و شاه منصوری در پی بارش شدید برف و ریزش بهمن مسدود شده است فرماندار کوهرنگ در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش شدید برف در شهرستان کوهرنگ، اظهار داشت: ارتفاع برف در شهرستان کوهرنگ به بیش از سه متر رسیده است.

مرتضی زمانپور بیان کرد: ارتفاع برف در شهر چلگرد مرکز شهرستان کوهرنگ به بالای یک متر رسیده است و بارش برف و کولاک همچنان در این شهرستان ادامه دارد.

وی با اشاره به ریزش بهمن در برخی محور های ارتباطی شهرستان، بیان کرد: در حال حاضر محور های ارتباطی گردنه چری و شاه منصوری در پی بارش شدید برف و ریزش بهمن مسدود شده است.

فرماندار کوهرنگ بیان کرد: بارش شدید برف راه ارتباطی ۴۰ روستا را در این منطقه مسدود کرده است.

وی ادامه داد: بارش شدید برف و وقوع تندباد موجب قطع برق بخش بازفت و اختلال در زیر ساخت ها از جمله تلفن برخی مناطق روستایی شده است.

فرماندار کوهرنگ بیان کرد: در حال حاضر نیروهای امداد رسانی به صورت فعال در منطقه در حال امداد رسانی هستند.

وزش تندباد و کولاک موجب تخریب خانه های روستایی کوهرنگ شد

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان کوهرنگ نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طوفان و کولاک شدید در شهرستان کوهرنگ موجب تخریب خانه های روستایی شده است، بیان کرد: یک خانه به صورت کامل در روستای میهه کوهرنگ تخریب شده است.

بیژن طاهری ادامه داد: برخی خانه های روستایی در این منطقه دچار آبگرفتگی شده اند.

وی با اشاره به وقوع سیلاب و طغیان رودخانه بازفت در این شهرستان، بیان کرد: دو خودرو مسافر در اطراف رودخانه بازفت در سیلاب گرفتار شده بود که با کمک اهالی منطقه و نیروهای امدادی نجات یافتند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان کوهرنگ بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته به ۵۰ خودرو در شهرستان کوهرنگ امداد رسانی شده است.

مسافران از سفر به شهرستان کوهرنگ پرهیز کنند

رئیس پلیس راه چهارمحال و بختیاری نیز در این زمینه با اشاره به بارش شدید برف و وجود کولاک در محور های ارتباطی شهرستان کوهرنگ، به خبرنگار مهر گفت: مسافران از سفر به شهرستان کوهرنگ پرهیز کنند.

رحمت الله نجفی بیان کرد: رانندگی در شرایط فعلی در شهرستان کوهرنگ بسیار سخت و خطر آفرین است.

وی بیان کرد: تردد در تمام محور های چهارمحال و بختیاری بجز محور های ارتباطی گردنه چری و شاه منصوری در جریان است.