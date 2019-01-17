۳۴ رشته بر اساس نظام شایستگی در هنرستان ها ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان جنوبی، حسن آقا بابایی صبح امروز در جلسه بررسی نقاط قوت و ضعف در تالیف کتب فنی و حرفه ای در خراسان جنوبی اظهار کرد: ۱۰۰درصد کتب رشته هایی که مبتنی بر شایستگی طراحی شده اند نو نگاشت شده اند و فقط کتب ۱۰ رشته که بر اساس نظام قدیم هستند باید نونگاشت شوند.

وی، آموزش مبتنی بر پودمان را مهم ترین رویکرد برای استقرار نظام شایستگی دانست و تصریح کرد: با اجرای پودمان ها ۳۰ شغل ایجاد می شود.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: از مجموع ۲۰۴ رشته مصوب در هنرستان های کار دانش و فنی و حرفه ای کشور تعداد ۷۵ رشته در هنرستان های استان آموزش داده می شود که از این تعداد ۲۲ رشته در هنرستان های فنی و حرفه ای به صورت نظام شایستگی آموزش داده می شود.

وی از تحصیل ۳۰ هزار دانش آموز دختر و پسر استان در دوره متوسطه دوم خبر داد و تصریح کرد: از این تعداد، ۱۷ هزار دانش آموز در رشته های نظری و ۱۳ هزار دانش آموز در رشته های فنی و حرفه ای و کار دانش مشغول تحصیل هستند.

یکه خانی با بیان این که دانش آموزان رشته های نظری ۵۸ درصد دانش آموزان دوره دوم متوسطه را تشکیل می دهند، افزود: ۴۲ درصد دانش آموزان دوره دوم متوسطه نیز در رشته های فنی و کاردانش ادامه تحصیل می دهند.