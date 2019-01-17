سبزپوشی شاخص کل فرابورس در آخرین روز معاملات هفته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرابورس ایران، در پایان معاملات دیروز چهارشنبه ۲۶ دی‌ماه شاخص کل فرابورس تحت تاثیر مثبت از جانب نمادهای «دماوند»، «زاگرس»، «ذوب» و «خراسان» و «هرمز» بیش از ۵ واحد رشد کرد تا بالاتر از سطح ۱۹۸۳ واحدی قرار بگیرد. بدین ترتیب این نماگر با صعود امروز خود کمتر از ۱۷ واحد تا بازپس‌گیری سطح ۲ هزار واحدی فاصله دارد.

دیروز، در حالی که تنها سه نماد «ثرود»، «آینده» و «تپولا» بازگشایی شدند نمادهای متعددی شامل«زنجان»، «گوهران»، «ثنظام»، «چنوپا»، «ثالوند»، «دی»، «وایرا»، «وبرق» و «فاروم» به دلایلی همچون نوسان قیمت بیش از ۶۰ و ۵۰ درصدی نماد اصلی، برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و ابهام در اطلاعات ارسال‌شده از سوی ناشر متوقف شدند.

در روز چهارشنبه سهامداران در مجموع دو بازار اول و دوم شاهد جابه جایی ۴۳۸ میلیون سهم به ارزش ۱۲۷۰ میلیارد ریال بودند و نماد ذوب‌آهن پربیننده‌ترین نماد معاملاتی در این دو بازار شناخته شد. همچنین در حالی نمادهای «کتوکا» و «زگلدشت»، دو نماد نخست با بیشترین درصد افزایش قیمت بودند که نمادهای «تلیسه» و «افرا» بالاترین افت قیمتی را تجربه کردند.

سهامداران بازار پایه نیز دیروز به استقبال معامله ۴۵۳ میلیون سهم به ارزش ۱۱۷۸ میلیارد ریال رفتند.

در مجموع تمامی بازارهای فرابورسی نیز نماد شرکت سرمایه‌گذاری سبحان «وسبحان» با مبادله ۸۰.۷ میلیون سهم به ارزش ۱۷۱ میلیارد ریال، صدرنشین شد و بالاترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص داد. این نماد در بازار اول فرابورس میان سهامداران خرید و فروش می‌شود.

همچنین در سوی دیگر بازار شاهد تغییر مالکیت ۱۴ میلیون ورقه به ارزش ۱۳۹۹ میلیارد ریال در بازار ابزارهای نوین مالی بودیم. در این بازار اغلب اوراق تسهیلات مسکن مورد معامله با کاهش قیمت روبه‌رو و در دامنه ۲۳۱ هزار تا ۵۷۷ هزار ریال دادوستد شدند.

در نهایت در روز گذشته، در مجموع بازارهای فرابورسی ۹۰۷ میلیون ورقه به ارزش ۳۸۴۶ میلیارد ریال دادستد شد تا نسبت به روز کاری قبل، شاهد افت نسبی حجم و ارزش معاملات فرابورس باشیم.