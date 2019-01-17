به گزارش خبرنگار مهر، رسولی صبح پنجشنبه در همایش توسعه همکاریهای اقتصادی، بازرگانی استان کرمان و افغانستان بیان داشت: خوشحالم که در این همایش هستم.
وی افزود: از دل و جان طرفدار ایران هستیم و امیدوارم که ان شاالله مشکلات و تحریمها زودتر حل شود و بتوانیم راهکارهایی برای تحریمها پیدا کنیم.
عضو هیئت رئیسه اتاق تجارت و صنایع کابل گفت: رابطه با ایران به نفع منطقه و ما هست ما میخواهیم که روابط خود را بیش از پیش ارتقاء دهیم.
وی افزود: کشورهای زیادی میخواستند رابطه بین ما را بر هم بزنند اما امروزه با وجود همه مزاحمتها روابط اقتصادی، فرهنگی و خونی که بین دو کشور وجود دارد مانع از جدایی میشود و هیچ قدرتی نمیتواند آن را از بین ببرد.
رسولی تصریح کرد: کابل شهری تاریخی و کهن است که اهمیت تجاری زیادی دارد و پایتخت افغانستان به شمار میرود و با این که شهری زراعی است ما در زمینه کشت گندم مشکل داریم و گندم به اندازه کافی در این شهر وجود ندارد و ۹۰ درصد از مردم متکی به آن هستند.
عضو هیئت رئیسه اتاق تجارت و صنایع کابل گفت: ما در زمینههایی نفت، گاز، مواد ساختمانی، لبنیات، انواع مواد خوراکی، ادویهجات و پوشاک آماده همکاری با ایران هستیم همچنین افغانستان چهارمین کشور بزرگ صادراتی برای ایران است.
وی افزود: به دلیل سردی روابط افغانستان و پاکستان همچنین تقلب طرفهای پاکستانی در زمینه قراردادها و کالاها مردم افغانستان ورود کالا را از پاکستان تحریم کردهاند و خواستار روابط تجاری، اقتصادی و فرهنگی با ایران هستند.
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