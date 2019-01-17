به گزارش خبرگزاری مهر، «علی عبدالکریم» سفیر سوریه در لبنان در گفتگو با المیادین تاکید کرد: ما از سوی ریاست جمهوری لبنان برای شرکت در نشست اقتصادی سران عرب در بیروت دعوت شدیم.

وی در ادامه افزود: طبیعی است که ما در این نشست اقتصادی شرکت نکنیم و با احترام کامل به دعوت کنندگان این مسأله را به آنها ابلاغ کردیم. در لبنان بسیاری از افراد دعوت از سوریه برای شرکت در این نشست را ضروری می دانند.

عبدالکریم تاکید کرد: عدم مشارکت ما طبیعی است چرا که اتحادیه عرب از اشتباه خود که در قبال دمشق مرتکب شده عقب نشینی نکرده است. سوریه بر محافظت از حاکمیت و منافع خود تاکید داشته و از اینکه حساب و کتابهای کشورهای عربی و غربی شرکت کننده در جنگ علیه سوریه نادرست از آب در آمد خرسند است.