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۲۷ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۱۰

سفیر سوریه در لبنان:

از دمشق برای حضور در نشست بیروت دعوت شد اما شرکت نمی‌کنیم

از دمشق برای حضور در نشست بیروت دعوت شد اما شرکت نمی‌کنیم

سفیر سوریه در لبنان از دعوت بیروت از دمشق برای شرکت در نشست اقتصادی سران عرب و عذرخواهی سوریه بابت عدم شرکت در این نشست خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «علی عبدالکریم» سفیر سوریه در لبنان در گفتگو با المیادین تاکید کرد: ما از سوی ریاست جمهوری لبنان برای شرکت در نشست اقتصادی سران عرب در بیروت دعوت شدیم.

وی در ادامه افزود: طبیعی است که ما در این نشست اقتصادی شرکت نکنیم و با احترام کامل به دعوت کنندگان این مسأله را به آنها ابلاغ کردیم. در لبنان بسیاری از افراد دعوت از سوریه برای شرکت در این نشست را ضروری می دانند.

عبدالکریم تاکید کرد: عدم مشارکت ما طبیعی است چرا که اتحادیه عرب از اشتباه خود که در قبال دمشق مرتکب شده عقب نشینی نکرده است. سوریه بر محافظت از حاکمیت و منافع خود تاکید داشته و از اینکه حساب و کتابهای کشورهای عربی و غربی شرکت کننده در جنگ علیه سوریه نادرست از آب در آمد خرسند است.

کد مطلب 4515822

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